菲律賓突襲示威 軍警監控大馬尼拉情勢

在菲律賓副總統薩拉．杜特蒂的彈劾審判將展開之際，宗教團體「基督堂教會」（INC）今天在大馬尼拉地區發起突襲示威。菲律賓軍警與相關單位正密切監控情勢，以維持政局穩定。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel MargarethPadilla）今天發布聲明指出，首都轄區軍警及其他相關政府機構正密切協調，監控奎松市（Quezon City）乙沙大道（EDSA）人民力量革命紀念碑及周邊「快閃示威」的動態。

巴迪亞表示，軍方尊重人民的和平集會權，但強調所有公共活動都必須遵守法律規範。她並強調，菲律賓武裝部隊作為專業且無政黨立場的部門，將持續保障菲律賓民眾權利及民主制度穩定。

人民力量革命紀念碑是菲律賓1986年與2001年2次推翻政府的「人民力量革命」發生地，在此舉行大型集會往往引發高度政治聯想。

今天清晨，估計數千名INC成員無預警集結，並以大巴士阻擋周邊道路，造成交通嚴重壅塞，大批警員到場控制秩序。

INC發言人札巴拉（Edwil Zabala）透過旗下Net25電視台表示，集會目的是聲援參議員馬可利塔（RodanteMarcoleta）。

馬可利塔是菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）陣營的重要盟友，最近因競選經費申報問題遭控掠奪罪（plunder），一旦法院受理，將面臨逮捕。

菲律賓政壇正處於高度敏感之際。副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）正因擁有來源不明的財富，以及威脅刺殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）等罪名，而面臨參議院彈劾。

彈劾審判將於7月6日正式展開，若薩拉被判有罪，她將被拔除副總統職務，並終身不得擔任公職。

菲律賓憲法規定，彈劾定罪須取得參議院2/3的贊成票，但這項門檻究竟應以全體24名參議員為計算基準，或僅以「具備投票資格」的參議員人數計算，目前法界存在不同解讀，

除了馬可利塔以外，同被視為杜特蒂盟友的參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa）正因涉及前總統杜特蒂時代的掃毒行動而遭國際刑事法院（ICC）通緝，目前行蹤不明；參議員艾斯特拉達（Jinggoy Estrada）6月初也因涉及貪污醜聞而被關押。

菲律賓眾議員黎維斯特（Leandro Leviste）今天透過臉書號召民眾前往人民力量革命紀念碑，強調這場集會「不屬於任何特定團體，而是為所有菲律賓人發聲」。

杜特蒂家族的支持群眾大多位於南部的民答那峨島，被認為難以在首都地區發動大示威，因此部分觀察人士認為，INC此次突襲示威是在測試街頭動員能力。