英國推庇護新規 尋求居留恐須先還42萬生活費

英國為遏止非法移民，今天發布最新措施，尋求庇護者未來可能必須先償還政府約1萬英鎊（約台幣42萬元）的住宿與基本生活補助費，才有資格申請居留。

路透社報導，移民議題是英國政治攻防重點之一，往往也是民調中選民最為關心的問題之一，有時甚至會引發抗議與社區緊張。

中間偏左的工黨近來逐步加大力道，阻止合法與非法移民湧入，全力抗衡英國改革黨（Reform UK）崛起趨勢。由法拉吉（Nigel Farage）領導的英國改革黨曾承諾，將驅逐高達60萬名的尋求庇護者。

內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）表示，她最新的改革方案意在減輕納稅人的負擔。

她說：「獲得庇護援助是權利也是責任，一旦他們有能力做出貢獻，並回報英國人民的美意時，我們就期待他們這麼做。」

英國政府表示，新規草案僅適用於有能力負擔這筆費用的成年人 ，並設有保障機制避免他們會因此陷入貧困。新規將不溯及既往，且孩童可獲豁免。

這項措施的時機，對工黨來說十分政治敏感：黨內除了在移民政策該多強硬上鬧分歧，在施凱爾（KeirStarmer）宣布請辭首相也面臨著更大的不確定性。

英國內政部估算，安置尋求庇護者的成本，臨時住所平均每人每晚23.25英鎊（約台幣980元），入住旅館則為144英鎊（約台幣6000元），另須支付每週生活津貼；去年庇護安置及相關補助支出約40億英鎊（約台幣1687億元）。