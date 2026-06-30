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日本眾院通過國旗損壞罪法案 在野罕見全數缺席

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本自民黨與日本維新會組成的執政聯盟今天挾人數優勢在眾議院全體會議通過「國旗損壞罪」創設法案。由於部分在野黨質疑法案恐侵害言論自由，在野黨全員今天罕見缺席表決。

日本富士新聞網（FNN）報導，這項法案內容為「透過明顯使人不快或感到厭惡的方法，公然損壞、移除、汙損日本國旗者」，將被處以「2年以下有期徒刑或20萬日圓以下罰金」。

直播損壞日本國旗的行為也會被處罰，不過拍攝損壞日本國旗的模樣並在社群媒體擴散這種畫面，或是製作影視作品、動畫等作品的狀況則不會受罰。

日本在野黨中道改革聯合與日本共產黨等政黨主張，「這是透過刑罰，強制人民接受特定思想」，有侵害憲法所保障的言論自由之虞，而反對創設「國旗損壞罪」。

此外，自、維執政聯盟強勢主導刪減眾議員定額法案與「副首都」等法案進入審查，引發在野黨不滿執政聯盟在國會的態度。在野黨今天因此罕見全員缺席眾議院全體會議的表決。

在野黨國民民主黨與參政黨先前與執政聯盟共同提出「國旗損壞罪」創設法案，不過今天也與其他在野黨同步缺席眾議院全體會議。演變成法案提出者未參加表決的罕見情況。

此外，自民黨內也有不同意見，像是自民黨籍的前外務大臣岩屋毅今天在表決前就離開全體會議的議場，棄權不投票。他離場後受訪時表示，「我一直重申，珍惜國旗的心情是自然而然醞釀而成的，而非透過刑罰強加於人，所以我已經棄權」。

眾院今天通過「國旗損壞罪」創設法案後，法案將移交給參議院審議。由於日本執政聯盟在參議院的席次未過半，要在參院成功通過這項法案必須與在野黨合作。

在野黨目前堅決不在國會審議這項法案，因此「國旗損壞罪」創設法案在本屆會期通過的前景不明。

國旗 日本 眾院

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