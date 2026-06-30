北約軍費大增仍缺武器 盟國籲儘速提升軍工產能

距離北大西洋公約組織（NATO）大幅增加國防支出的歷史性承諾已過1年，成員國領袖下週將在土耳其安卡拉舉行峰會，並面臨另一項挑戰：如何讓軍工產業生產足夠的武器。

法新社報導，去年歐洲與加拿大國防預算合計增加900億美元，隨著更多資金投入國防，這個由32個成員國組成的軍事聯盟卻發現，如何將預算迅速轉化為實際戰力，已成為當前最大難題。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，「資金至關重要，但你不可能用美元或歐元來攔截飛彈或阻止坦克。」

「我們必須將資金迅速轉化為可投入作戰的能力，這是我們共同的首要任務。」

安卡拉（Ankara）峰會期間，北約將同步舉辦國防產業論壇，各國領袖預料將簽署總價數十億美元的軍工合作協議，使提升武器生產能力成為峰會焦點之一。

實際上，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐洲軍工生產能力不足的問題早已充分暴露，不僅武器交貨期漫長，許多關鍵軍事能力也仍存在缺口。

另一方面，美國總統川普對伊朗發動戰事，也消耗大量美軍武器庫存，並凸顯美國軍工業補充庫存時所面臨的壓力。

對歐洲而言，在外界日益質疑美國安全承諾可靠性、以及警告俄羅斯未來數年可能再次發動攻擊之際，提升自身軍工產能、降低對華府依賴已成為攸關安全的重要課題。

歐盟執行委員會防衛事務執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）表示：「我們已學會如何籌措更多資金，但仍須學會如何更有效率地運用這些資金，以在產能、創新及軍事實力上超越俄羅斯。」

軍工產業則強調，歷經數十年的國防投資不足後，產業已開始出現轉變。

歐洲航太暨國防工業協會（ASD）秘書長葛蘭德（Camille Grand）表示：「許多製造商正大幅擴充產能。但這是否表示我們已達到應有的標準？恐怕還沒有。」

分析人士警告，若現在爆發戰爭，歐洲的防空飛彈等關鍵武器恐怕很快就會耗盡。

歐洲外交關係委員會（European Council on ForeignRelations）分析師指出：「在部分關鍵領域，歐洲目前的產能可能在數天內就不堪負荷。」

「歐洲彈藥的年產量已從2022年的30萬枚砲彈提升至200萬枚的目標，但仍不足以支持長期戰爭。」

歐盟已推出一系列改革措施，希望整合區域國防市場，但法國等國仍強力保護本國軍工企業，導致市場依舊高度分散。

布魯塞爾智庫「歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）資深研究員沃爾夫（Guntram Wolff）表示，大型軍工企業缺乏投資誘因，因為它們知道本國政府會優先採購本土產品。