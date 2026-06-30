南非排外最後通牒將屆 逾2.5萬移民遣返回國

南非安全部隊今天表示，在計畫中的排外抗議活動發生前，近幾週已有超過2.5萬人被遣返回國，另有許多人仍在等待啟程。

法新社報導，由於公民團體發出非正式最後通牒，要求無證外籍人士在6月30日前離開南非，數以千計的人出於安全恐懼正尋求撤離。

包括奈及利亞、馬拉威、迦納、辛巴威及莫三比克在內的多國政府已組織自願撤離行動。與此同時，暴民開始逐戶要求移民離開，或要求檢查他們的證件。

南非「國家聯合行動及情報中心」（NATJOINTS）表示，這股「排外情緒」已導致4人喪命。

警方告訴法新社，死者包括2名莫三比克人、1名衣索比亞人及1名馬拉威人。

國家聯合行動及情報中心表示，自3月1日以來，至少有195名嫌疑人因對外籍人士表現敵意而遭到逮捕。

由於安全顧慮加劇，數以千計外籍移工聚集在東南部城市德班（Durban）、觀光重鎮開普敦（CapeTown）以及金融首都約翰尼斯堡（Johannesburg）的臨時營地中，在惡劣環境下等待返回家鄉的交通工具。

南非長期以來一直是移民勞工的目的地，目前正努力應對超過30%的失業率，且有著反覆發生排外暴力的歷史；這些暴力通常是因為外籍人士推高犯罪率並搶走工作機會的指控所引發。

分析家指出，這些私刑團體只是將外籍人士當作代罪羔羊，而非著手解決更深層的經濟與治理挑戰。