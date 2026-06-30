影／奈及利亞校園恐攻釀3死！槍手闖考場擄人 學生驚恐逃命畫面曝

美聯社報導，奈及利亞東北部驚傳校園恐怖攻擊，博爾諾州一所中學29日上午舉行考試期間，遭不明槍手闖入，多名學生遭到綁架，且有2名教師與1名學生不幸身亡。警方表示，目前已有10名受害者獲救，但仍無法確認確切遭綁人數，搜救行動仍在持續。

這起攻擊發生在博爾諾州（Borno）阿斯基拉－烏巴地區（Askira-Uba）的拉薩日間中學（Lassa Day Secondary School）。當時校內正在舉行考試，不少15歲至18歲學生聚集校園，未料一群武裝分子突然闖入並擄走多名學生，現場一度陷入混亂。根據媒體在社群平台X上傳影片，校園遭槍手闖入後，許多學生驚慌失措逃出學校保命。

警方發言人達索（Nahum Daso）告訴美聯社，攻擊發生數小時後，已救出約10名受害者，但他未說明是否有人員傷亡。

目前尚無任何組織立即宣稱犯案。不過，奈及利亞東北部多年來飽受叛亂與武裝攻擊衝擊，已造成數千人死亡、數百萬人流離失所。

國際特赦組織奈及利亞分會證實，這起攻擊造成2名教師及1名學生喪生。該組織在社群平台發聲明指出，學校應是安全場所，沒有任何孩子應被迫在受教育與保住性命之間做選擇，並呼籲奈及利亞政府保護兒童生命，避免教育體系繼續受到北部武裝團體威脅。

博科聖地（Boko Haram）及其分支派系「伊斯蘭國西非省」（ISWAP）是奈及利亞東北部與大查德湖地區（Lake Chad）主要武裝組織。大查德湖地區鄰近查德、尼日共和國與喀麥隆。

6月稍早，奈及利亞軍方才從恩戈謝鎮（Ngoshe）救出300多名遭博科聖地綁架的人。恩戈謝距離29日發生綁架案的拉薩約114公里。5月，奈及利亞政府也表示，奈及利亞與美國的聯合行動已擊斃175名ISWAP武裝分子。