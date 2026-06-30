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赴美喊「消滅中共」卻打造「鍍金人生」！陸流亡富豪郭文貴詐欺判30年

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
流亡美國的中國大陸億萬富豪郭文貴2018年11月20日在紐約與美國總統川普前顧問班農共同舉行記者會。路透
流亡美國的中國大陸億萬富豪郭文貴2018年11月20日在紐約與美國總統川普前顧問班農共同舉行記者會。路透

流亡美國的中國大陸億萬富豪郭文貴，29日因大規模金融詐欺案被判處30年有期徒刑。聯邦法官表示，此案造成全球逾1000人損失數億美元。

美聯社報導，郭文貴曾被認為是中國最富有的人之一，10年前逃離中國後，將自己重新塑造成旅美反共人士。宣判當天，曼哈頓法院旁聽席擠滿郭文貴的支持者。他在宣判前抗議獄中待遇，並反駁檢方指控他裝病，但對本案僅簡短表示，自己赴美的原因「就是要消滅中共」。

不過，負責審理此案的聯邦法官托瑞斯（Analisa Torres）表示，郭文貴「利用那些尋求為中國帶來民主的人士」，騙取他們的金錢，供自己過奢華生活。托瑞斯宣判時朗讀多封受害者來信，信中描述他們失去畢生積蓄，陷入嚴重焦慮與羞愧，甚至因投資失利遭家人責怪。

托瑞斯指出，郭文貴對自己的行為毫無悔意，反而堅稱沒有造成任何損失，也沒有傷害任何人，更曾號召支持者騷擾、恐嚇那些膽敢公開反對他的人。她並下令沒收郭文貴8.89億美元（約台幣283億元）作為賠償。

郭文貴3年前遭逮捕並被裁定不得保釋前，與美國總統川普前顧問班農（Steve Bannon）關係密切，雙方於2020年共同宣布一項推翻中國政府的倡議。他當時住在俯瞰紐約中央公園的豪華寓所，並加入川普位於佛州的海湖莊園高爾夫俱樂部。

郭文貴案歷經7周審理，12項罪名中有9項成立。檢方要求法院判處郭文貴至少30年徒刑，指稱他在2018年至2023年間從事「令人震驚」的詐欺行為，「毀掉數百人的人生」，留下「在財務、情感與心理上遭受重創的受害者及其家庭」。

檢方表示，郭文貴說服數十萬人投資其控制的多個實體，累計投資金額逾10億美元，並透過不法所得維持「極度奢華與放縱的生活方式」，過著擁有豪宅、遊艇、賽車、名牌服飾及高級家具的鍍金人生。審理過程顯示，他以虛假投資計畫欺騙數千名投資人，藉此支撐自己的奢華生活。檢方另在量刑文件中指出，郭文貴利用美國寬鬆的庇護制度在美國發展，犯案後「毫無悔意」。

辯方則表示，郭文貴因揭發中國官員貪腐而遭政府鎖定，成為中共「龐大、全面且危及生命」追捕行動的受害者，並指控中共招募美國商界、娛樂界及政界菁英，共同策劃對付他。此外，法院緩刑官曾向法官表示，郭文貴身上留有過去在中國遭受酷刑，以及接受多次修復手術後留下的疤痕與身體變形。若判處長期徒刑，只會證實中國的抹黑行動，並「助長將中國異議人士逐出公共生活的行動」，而類似案件通常僅被判處2至4年徒刑。

美聯社指出，中國當局曾指控郭文貴涉及強暴、綁架、行賄等多項罪名，但郭文貴表示相關指控均屬不實。郭文貴宣判後離開法庭時，支持者鼓掌並朝他高聲呼喊。

郭文貴

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