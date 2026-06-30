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中國民族團結促進法即將實施 德國政府表示高度關注

中央社／ 台北30日電

中國「民族團結進步促進法」將於7月1日起正式實施。德國外交部一位發言人29日在柏林表示，這部法律為中國現有的少數民族政策「提供了擴展的法律基礎」。因此，「存在進一步削弱少數民族語言教育以及宗教自由等權利的巨大風險」。

德國之聲報導，德國聯邦政府對中國即將成效的「民族團結進步促進法」表示「高度關切」。這名發言人指出，這部新的法律還包含允許對「中國境外的個人和組織」進行法律追究的條款。「在我們看來，這些條款的解釋空間很大，因此構成了跨國鎮壓的風險。」

該法由中國全國人民代表大會於今年3月通過，並將於週三（7月1日）生效。中國稱，該法旨在建立一種共同的國家認同並增強中國國內的「凝聚力」。

該法將習近平的「鑄牢中華民族共同體意識」法制化，其核心爭議在於第63條的「域外管轄權」，明文規定境外組織和個人若有「破壞民族團結、製造分裂」之行為將依法追究責任，被外界視為強行同化與「跨境鎮壓」的法律武器。

多年來，人權組織一直指責中國領導層試圖通過嚴厲的同化政策，將少數民族融入漢族主體社會，並壓制甚至根除其獨特的文化、語言和宗教特徵。北京政府經常面臨國際社會的批評，特別是在對待藏人和維吾爾族等少數民族的問題上。

此前，聯合國人權事務高級專員圖克（VolkerTürk）已呼籲廢除該法。他在日內瓦舉行的聯合國人權理事會上表示，該法存在「加劇對言論、教育、宗教實踐、文化、表達及集會自由的限制」的風險。

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