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美前副國務卿坎伯揭「美伊戰爭對台海影響」 中國是贏家 輸家也在印太

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平（右）與美國總統川普（左）5月14日在北京舉行會談。路透
中國國家主席習近平（右）與美國總統川普（左）5月14日在北京舉行會談。路透

紐約時報報導，華府策略諮詢公司「亞洲集團」29日發表報告指出，伊朗戰爭導致荷莫茲海峽實質關閉、能源供應受阻後，對印太地區造成最嚴重衝擊，日本、印度及東南亞多國的經濟被拖累；唯獨中國大陸因石油與天然氣儲備具備充分韌性，成功挺過這場風暴成為相對贏家。

亞洲集團董事長、美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）受訪日經亞洲於30日刊出，談及美伊戰爭對亞洲安全乃至台灣海峽的影響時分析，美國總統川普仍在形成對台海的基本政策，預計中國國家主席習近平9月24日訪美後會有更多明確性。但在一整套複雜的美中互動中，川普的立場或許更傾向中國。

同時，亞洲盟友憂心美國軍力更集中到中東。坎伯指出，美國多年來試圖把軍事能力重新布署到印太，現在美軍力量又一下子重回中東，一旦軍力集中到中東和波斯灣，就很難重返印太，日本等區域盟友將承擔更沉重負擔。

紐時報導，荷莫茲海峽危機雖然衝擊全球能源與供應鏈，也讓中國面臨石腦油、氦氣、硫等關鍵原料供應壓力，但相較其他國家，中國大致避開能源價格飆升引發的通膨，以及後續經濟與政治壓力。

亞洲集團報告指出，這是因為中國在能源儲備較充足，加上北京能透過價格調控、出口管制、補貼與受管理的匯率，吸收外部震盪。中國5月石油進口量年減逾30%，讓更多全球原油留給其他國家採購。這場危機同時讓北京獲得戰略宣傳空間，得以對外塑造自身為更穩定的合作夥伴

坎伯是亞洲集團董事長兼共同創辦人，因曾擔任國安會印太事務協調總監，曾有媒體稱他是「印太沙皇」。他直言：「很難不得出中國是這場戰爭贏家的結論。」

這場危機對其他亞洲國家的衝擊更為明顯。印度面臨肥料、燃料與食物價格上漲，引發民生與政治壓力；日本因能源補貼與原料短缺承受財政和汽車產業壓力；東南亞多國則因仰賴能源進口，被迫緊急借貸並延長補貼，菲律賓出現罷工，印尼鎳業與峇里島觀光也受到衝擊。

能源危機也讓部分國家轉向中國採購太陽能板、電池儲能系統與電動車，帶動中國出口，同時可能削弱東南亞製造業吸引外資、承接中國產能外移的優勢。

由於美國本身具備能源生產能力，衝擊相對有限，但仍可能波及人工智慧等產業。報告指出，危機已壓迫亞洲半導體、變壓器、能源系統與銅等供應鏈，而這些材料正是美國興建資料中心所需。

坎伯警告，危機若持續，衝擊恐進一步惡化；日本、南韓等國已消耗大量緩衝儲備。他表示：「我們從航空燃油到柴油等多項能源供應，基本上幾乎已經彈盡援絕。」

美伊戰爭

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