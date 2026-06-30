英公布國防投資計畫 逾2100億發展無人系統創新高

英國政府30日將發布國防投資計畫（DIP），亮點包括擬在未來4年投入總計超過50億英鎊（約逾新台幣2100億元），在各軍種發展無人和自主系統。國防部表示，這是英國武裝部隊歷來對無人系統金額最高的一筆投資。

英國國防部指出，烏克蘭和伊朗戰事一再凸顯現代戰爭的節奏和特性：各項成本相對低廉的無人系統可有效摧毀高單價打擊目標，而軍事創新的週期如今已由「數年」大幅縮短為「數週」一循環。烏克蘭目前每月消耗約20萬架無人機，而在伊朗戰事高峰期，戰場上每天可見約700架無人機執行攻擊。

根據DIP，英國陸、海、空軍將提升載人與無人自主系統的靈活整合和協同行動，運用人工智慧（AI），以更具成本效益的方式提高整體戰力。

值得一提的是，在30日發布DIP之前，英國政府已於12日正式啟動位於英格蘭西南部斯文敦鎮（Swindon）、占地超過5萬平方公尺的「無人系統中心」（USC）。這是歐洲境內規模最大的無人系統測試中心，同時是英國軍用無人系統的研發和測試重鎮。

DIP將由首相施凱爾（Keir Starmer）發布。根據國防部今天預告的無人和自主系統投資重點，在海軍方面，英國將持續打造結合載人、無人和自主系統的「混合海軍」（Hybrid Navy），整合海、空域系統，導入包括91型（Type 91）無人飛彈平台、用於反潛作戰的92型（Type 92）無人水下感測平台、未來將與載人攻擊型潛艦協同獵殺敵艦的93型（Type 93）超大無人水下載具，以及可用於掃描空中威脅的94型（Type94）無人水上感測平台。

海軍另將建造至少6艘通用戰鬥艦（CCV），以取代現役6艘45型（Type 45）傳統防空驅逐艦。這6艘CCV將是英國海軍首批「混合戰艦」，也就是將同時扮演海、空無人自主系統的控制樞紐。

此外，英國海軍的航空母艦艦載機聯隊也將進一步往「混合」模式發展，例如艦載第5代匿蹤戰機F-35B將與無人機展開協同行動。

在陸軍方面，英國擬擴大投資低成本的消耗型無人和自主系統，範圍涵蓋空中與地面。

其中，在2030年以前，陸軍擬投入24架自主武裝無人機，與攻擊型阿帕契（Apache）直升機協同行動。這些自主武裝無人機將可同時執行偵察、精準打擊、電子作戰等任務。

在空軍方面，空中打擊力量的無人化程度也將提升，包括開發自主化戰鬥機，它們將與搭載飛行員的戰機協同行動，預定在2030年以前實施首次技術驗證飛行展示。

另一方面，英國空軍預計今年內，先進電戰無人系統「暴風之罩」（Storm Shroud）將可投入服役。

根據英國國防部去年發布的資訊，「暴風之罩」將與第4至第5代戰機「颱風」（Typhoon）和F-35搭配，以創新戰術干擾敵方雷達、允許英方在不被偵測的情況下打擊目標，提升戰機存活率和打擊殺傷力，是英國空軍在高階電子作戰（EW）採用無人機首例。