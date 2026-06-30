快訊

雙颱將生成！專家指它將是強而大的颱風 不排除靠近台灣

AI球探能找到下一個比利嗎？演算法翻轉巴西足球夢

吳建豪神祕老婆真實身分曝光 日本歌手Emi Aramaki遭起底

聽新聞
0:00 / 0:00

波蘭提案促德國援助納粹受害者 每人每年發8.5萬元

中央社／ 柏林29日專電

波蘭政府提議德國每年向仍在世的波蘭納粹受害者發放1萬波蘭茲羅提（約新台幣8萬5000元）人道援助，希望在倖存者逐漸凋零前落實歷史責任。德國政府因法律、財政及外交疑慮仍未拍板，方案能否落實有待觀察。

波蘭多年來持續要求德國就第二次世界大戰期間納粹占領造成的損失支付戰爭賠償，前任右翼民族保守派政府2022年曾主張，德國應賠償波蘭約1.3兆歐元，但德國始終以缺乏法律基礎、戰後賠償問題已獲解決為由拒絕。

現任波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）上台後，改以直接援助仍在世受害者的方式，要求德國承擔歷史責任。

根據南德日報（SZ）獨家消息，波蘭近日已向德國聯邦政府提出具體方案，建議透過「德波和解基金會」，每年向每位仍在世的波蘭納粹受害者發放1萬波蘭茲羅提（約新台幣8萬5000元、2300歐元）。

波蘭官方估計，目前仍在世的納粹占領時期受害者約5萬5000人，每月約有1000人過世。若方案自2027年實施，德國首年支出約1億歐元，隨著受益人數逐年減少，整體支出估計約3億歐元，金額遠少於過去波蘭要求的上兆戰爭賠償金。

消息指出，德國政府已就此議題召開跨部會協商，包括外交部、總理府、內政部及財政部均曾參與討論，但因擔心引發其他國家比照提出要求、涉及法律爭議，以及聯邦財政吃緊等因素，至今仍未達成共識。

德國政府雖持續拒絕以「戰爭賠償」名義支付款項，但已願意討論以「人道姿態」形式，向仍在世的受害者提供經濟援助；圖斯克政府也接受德方不願將此視為戰爭賠償的立場，但希望援助方案不要被波蘭社會視為象徵性的施捨，以免遭民族主義勢力批評。

德國前總理蕭茲（Olaf Scholz）2024年曾提出一次性2億歐元的人道援助方案，但遭圖斯克拒絕，認為金額不足，且無法充分展現德國承擔歷史責任的誠意。

報導分析，目前壓力落在德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）身上。梅爾茨去年12月與圖斯克舉行德波政府磋商時表示，德國永遠不會忘記納粹占領波蘭造成的苦難，對波蘭肩負歷史責任，並將持續就援助方案與波方協商。

然而當時圖斯克即公開呼籲德國加速拍板援助案，警告若2026年仍未定案，波蘭政府將自行出資援助納粹倖存受害者，恐有損德國道德形象。

延伸閱讀

裝不裝冷氣？歐洲激辯 延燒成政治攻防

歐洲熱浪肆虐近兩億人承受35度酷暑 德國與捷克再創破41度高溫紀錄

歐洲熱浪「超額死亡」逾1300人！法國冷氣太少被笑 官員火大回嗆

熱到「軌道融化」！德國萊比錫輕軌全面停駛 熱浪已奪2300命

相關新聞

美前副國務卿坎伯揭「美伊戰爭對台海影響」 中國是贏家 輸家也在印太

紐約時報報導，華府策略諮詢公司「亞洲集團」29日發表報告指出，伊朗戰爭導致荷莫茲海峽實質關閉、能源供應受阻後，對印太地區造成最嚴重衝擊，日本、印度及東南亞多國的經濟被拖累；唯獨中國大陸因石油與天然氣儲備具備充分韌性，成功挺過這場風暴成為相對贏家。

AI球探能找到下一個比利嗎？演算法翻轉巴西足球夢

在巴西，成為職業球員是無數孩子的夢想，但傳統球探不可能走遍每個偏鄉球場。如今，AI球探App開始替少年盤球、衝刺與控球打分，讓偏遠地區孩子有機會被看見。但當足球天賦被轉成分數，下一個比利會更容易出現，還是被演算法錯過？

團隊整批挖角 中國C-Beauty正逆襲南韓美妝

稱霸亞洲的K-Beauty南韓美妝正遭遇C-Beauty中國美妝的逆襲？去年南韓自中國大陸進口化妝品，比前一年大增84%。南韓知名的新世界百貨與時尚電商Musinsa實體店甚至有單獨專區，販售中國品牌花知曉（Flower Knows），橘朵（Judy Doll）在酷彭也買得到。韓媒報導，陸企曾把整個南韓團隊打包帶走，10年後非但過河拆橋，還反過來進攻南韓市場。

當網路充斥機器人與垃圾內容 紐時發行人的AI警世演講

根據國際新聞媒體協會（INMA）預測，到了2036年，網路上僅有0.3%的內容由人類生產，其餘皆由AI生成。在「0.3%未來」來臨之前，作為傳遞真實的新聞媒體能做些什麼？未來內容又會是什麼樣貌？聯合報數位版今起刊登 「AI衝擊新聞業」系列報導，深入探討全球媒體信任危機、AI的正反論辯、創作者與長影音崛起等趨勢，與讀者一起重新思考人類無法取代的核心價值。 全球最具影響力媒體之一的《紐約時報》，其發行人沙茲伯格（A.G. Sulzberger）6月初在法國馬賽舉行的世界新聞年會（World News Media Congress） 上，發表了一場讓各界深思的演講，當科技巨頭免費竊取新聞內容餵養AI，摧毀的不只是媒體產業，更是所有人辨認真實世界的能力。

空襲不停 烏襲煉油廠 俄燃料陷短缺

俄羅斯總統普亭廿八日接受國營電視台專訪時坦言，四年多來烏克蘭加強遠程無人機攻擊，使俄國面臨燃料短缺。俄國境內多座煉油廠被鎖定攻擊後發生大火，多個地區因此實施汽油配給。

廣角鏡／習近平會白俄總統：加強多邊協調

俄烏停戰談判陷入僵局之際，被視為俄羅斯盟友的白俄羅斯總統盧卡申科（左）昨在北京會見大陸國家主席習近平（右）。習近平表示要加強在聯合國、上合組織等多邊機制內的協調和配合，做動盪世界中的穩定力量。盧卡申科說，願同中方就國際和地區事務繼續保持密切協調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。