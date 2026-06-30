波蘭提案促德國援助納粹受害者 每人每年發8.5萬元

波蘭政府提議德國每年向仍在世的波蘭納粹受害者發放1萬波蘭茲羅提（約新台幣8萬5000元）人道援助，希望在倖存者逐漸凋零前落實歷史責任。德國政府因法律、財政及外交疑慮仍未拍板，方案能否落實有待觀察。

波蘭多年來持續要求德國就第二次世界大戰期間納粹占領造成的損失支付戰爭賠償，前任右翼民族保守派政府2022年曾主張，德國應賠償波蘭約1.3兆歐元，但德國始終以缺乏法律基礎、戰後賠償問題已獲解決為由拒絕。

現任波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）上台後，改以直接援助仍在世受害者的方式，要求德國承擔歷史責任。

根據南德日報（SZ）獨家消息，波蘭近日已向德國聯邦政府提出具體方案，建議透過「德波和解基金會」，每年向每位仍在世的波蘭納粹受害者發放1萬波蘭茲羅提（約新台幣8萬5000元、2300歐元）。

波蘭官方估計，目前仍在世的納粹占領時期受害者約5萬5000人，每月約有1000人過世。若方案自2027年實施，德國首年支出約1億歐元，隨著受益人數逐年減少，整體支出估計約3億歐元，金額遠少於過去波蘭要求的上兆戰爭賠償金。

消息指出，德國政府已就此議題召開跨部會協商，包括外交部、總理府、內政部及財政部均曾參與討論，但因擔心引發其他國家比照提出要求、涉及法律爭議，以及聯邦財政吃緊等因素，至今仍未達成共識。

德國政府雖持續拒絕以「戰爭賠償」名義支付款項，但已願意討論以「人道姿態」形式，向仍在世的受害者提供經濟援助；圖斯克政府也接受德方不願將此視為戰爭賠償的立場，但希望援助方案不要被波蘭社會視為象徵性的施捨，以免遭民族主義勢力批評。

德國前總理蕭茲（Olaf Scholz）2024年曾提出一次性2億歐元的人道援助方案，但遭圖斯克拒絕，認為金額不足，且無法充分展現德國承擔歷史責任的誠意。

報導分析，目前壓力落在德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）身上。梅爾茨去年12月與圖斯克舉行德波政府磋商時表示，德國永遠不會忘記納粹占領波蘭造成的苦難，對波蘭肩負歷史責任，並將持續就援助方案與波方協商。

然而當時圖斯克即公開呼籲德國加速拍板援助案，警告若2026年仍未定案，波蘭政府將自行出資援助納粹倖存受害者，恐有損德國道德形象。