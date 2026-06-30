烏情資：北韓援俄兵傷亡逾7000人 俄加用北韓軍備

烏克蘭國防部情報總局（HUR）表示，2024年至2025年間，約有逾7000名協助俄軍作戰的北韓士兵在俄羅斯庫斯克州陣亡，數量高於南韓與英國情報機構先前估計的約6000人。

根據「基輔獨立報」報導，烏軍情報總局指出，相關統計來自2024年8月至2025年3月庫斯克州戰役期間的戰損資料，並指北韓當局試圖掩蓋前線實際傷亡情況。

英國廣播公司新聞網（BBC News）今年5月報導則指出，透過分析北韓一座新紀念館的衛星影像與官方公開照片，推估約有2300名北韓士兵在支援俄軍對烏克蘭作戰期間喪生。另有分析認為，至少約1萬1000名北韓士兵被派往俄羅斯，協助俄軍在庫斯克州作戰。

烏克蘭軍方曾於2024年6月對庫斯克州發動突襲行動，一度控制約1294平方公里土地，涵蓋約100個聚落。

「基輔獨立報」另引述烏克蘭國防部情報總局說法指出，俄羅斯近期增加使用北韓製武器，包括122毫米及152毫米火箭彈，以穩定彈藥供應、因應人力與軍備短缺問題；北韓則可能藉此交換飛彈與核武技術等軍事科技。

北韓與俄羅斯已於2024年簽署「全面戰略夥伴關係條約」，內容強調在尊重主權、領土完整、不干涉內政及平等原則下深化長期合作，並以防止戰爭、維護地區與國際和平安全為目標，強化雙方防務合作機制。

另據「烏克蘭真理報」轉述路透社6月23日報導，南韓外交部表示，有意接收在俄烏戰事期間被俘的北韓戰俘，並呼籲烏方尊重當事人意願，不應強行遣返至俄羅斯或北韓。

烏克蘭與南韓外長預計於6月30日在首爾會面，屆時將討論北韓戰俘等相關議題。依南韓憲法，北韓居民亦被視為南韓公民，首爾方面表示，此原則同樣適用於在烏克蘭被俘的北韓軍人。

兩名北韓戰俘去年10月底曾致函南韓人權團體「民族之魂聯合組織」，表達希望前往南韓。

據稱，該批北韓士兵隸屬偵察總局百人部隊，經由貨船及火車自北韓邊境進入俄羅斯，並在庫斯克集結。其中兩人於2025年1月3日在烏東地區受傷，數日後被發現並俘獲。