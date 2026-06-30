聽新聞
0:00 / 0:00
秘魯總統大選次輪計票完成 藤森惠子微幅勝出
秘魯本月7日舉行總統大選第2輪投票，選務當局歷經數週的計票並於今天完成作業，最終結果顯示，保守派候選人藤森惠子以極小領先幅度勝選。
路透社報導，秘魯選務當局最終計票結果指出，藤森惠子拿下922萬3396票，得票率為50.135%，微幅領先左派候選人桑傑士（Roberto Sanchez）的917萬3755票、49.865%得票率。
藤森惠子是已故秘魯前總統藤森謙也的女兒，她過去3度競選總統，但全數以失敗告終。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。