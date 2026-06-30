快訊

配套不足…前政委吳澤成質疑宜蘭高鐵 憂近4千億經費白花

世足賽／傷停補時攻進絕殺球！巴西2：1逆轉日本 晉級16強

今熱飆37度高溫…恐雙颱接力生成 吳德榮指它有增強至聖嬰年典型強颱機率

聽新聞
0:00 / 0:00

秘魯總統大選次輪計票完成 藤森惠子微幅勝出

中央社／ 利馬29日綜合外電報導

秘魯本月7日舉行總統大選第2輪投票，選務當局歷經數週的計票並於今天完成作業，最終結果顯示，保守派候選人藤森惠子以極小領先幅度勝選。

路透社報導，秘魯選務當局最終計票結果指出，藤森惠子拿下922萬3396票，得票率為50.135%，微幅領先左派候選人桑傑士（Roberto Sanchez）的917萬3755票、49.865%得票率。

藤森惠子是已故秘魯前總統藤森謙也的女兒，她過去3度競選總統，但全數以失敗告終。

秘魯

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

游盈隆稱公投「2個有點多 3個受不了」 藍委：不要為無能找藉口

好讀周報／南韓大選爆「選票短缺」！掀大規模抗議浪潮

中選會盼節制公投數量 三黨都不願買帳

相關新聞

空襲不停 烏襲煉油廠 俄燃料陷短缺

俄羅斯總統普亭廿八日接受國營電視台專訪時坦言，四年多來烏克蘭加強遠程無人機攻擊，使俄國面臨燃料短缺。俄國境內多座煉油廠被鎖定攻擊後發生大火，多個地區因此實施汽油配給。

廣角鏡／習近平會白俄總統：加強多邊協調

俄烏停戰談判陷入僵局之際，被視為俄羅斯盟友的白俄羅斯總統盧卡申科（左）昨在北京會見大陸國家主席習近平（右）。習近平表示要加強在聯合國、上合組織等多邊機制內的協調和配合，做動盪世界中的穩定力量。盧卡申科說，願同中方就國際和地區事務繼續保持密切協調。

陸海警船頻闖入 日本：堅決捍衛國土

針對中國海警局的船隻在日本與那國島以南的日本專屬經濟區（ＥＥＺ）內航行並主張管轄權一事，日本內閣官房長官木原稔昨在記者會表示，日本無法接受，已透過外交管道多次向中方反映。

制裁升級 陸擴大對日出口管制 增40實體

中日關係僵局下，大陸昨對日本啟動第二輪軍民兩用物項出口禁令，新增廿家日本實體至出口管制管控名單，另新增廿家日本實體至關注名單，連同二月下旬公布的總計各均達到四十家。大陸商務部稱，新制裁措施完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本新型軍國主義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。