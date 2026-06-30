快訊

配套不足…前政委吳澤成質疑宜蘭高鐵 憂近4千億經費白花

世足賽／傷停補時攻進絕殺球！巴西2：1逆轉日本 晉級16強

今熱飆37度高溫…恐雙颱接力生成 吳德榮指它有增強至聖嬰年典型強颱機率

聽新聞
0:00 / 0:00

疑爭奪子女監護 德國北部1兒福中心槍擊釀6死

中央社／ 德國施塔德29日綜合外電報導

德國北部一處兒福中心發生一起慘絕人寰槍擊案造成6人喪生，初步調查案件疑為爭奪子女監護權所釀悲劇，已排除恐攻。

警方拘捕包含槍擊主嫌在內共3名涉案人士，並證實所有死者皆為成年人。

據德國「畫報」（Das Bild）揭露的畫面顯示，警方當時在大馬路上展開圍捕，包圍一部右側已爆胎漏氣、卻仍試圖行駛的車輛，大批荷槍實彈警員隨即一擁而上，將車上2人強拉下車並壓制在地。

這起槍擊案發生在鄰近港市漢堡（Hamburg）的施塔德（Stade）。明鏡周刊（Der Spiegel）掌握的消息指出，本案很可能源於個人恩怨，初步已排除出於政治或極端主義動機的恐攻。

綜合法新社與路透社報導，警方在記者會表示6名死者全數都是這間兒福中心的社工人員。據悉涉嫌開槍男子目前正爭奪3個月大女兒的監護權，槍擊發生當下，女嬰與生母正好就在中心辦公室內，所幸並未受傷。

大規模槍擊案在德國極為罕見。前次類似慘案發生在 2023年，當時一名槍手在漢堡一間宗教聚會所開槍射殺 6人後自戕；另在2016年，一名德國伊朗雙重國籍、對大規模殺戮帶有病態幻想的18歲男子，也在慕尼黑犯下槍擊，奪走至少9條人命。

德國 槍擊 漢堡

延伸閱讀

德國北部城市發生槍擊案！已知5人死亡 警方逮捕嫌犯等2人

英男河畔倒臥血泊離奇死亡 調查發現竟是包包刀刃刺出誤傷自己

香港滿載乘客小巴剷上行人路釀1死18傷 疑避前車突轉軚

觀賽勝地爆命案…加州世界盃球迷區驚傳槍響 釀1死1重傷

相關新聞

空襲不停 烏襲煉油廠 俄燃料陷短缺

俄羅斯總統普亭廿八日接受國營電視台專訪時坦言，四年多來烏克蘭加強遠程無人機攻擊，使俄國面臨燃料短缺。俄國境內多座煉油廠被鎖定攻擊後發生大火，多個地區因此實施汽油配給。

制裁升級 陸擴大對日出口管制 增40實體

中日關係僵局下，大陸昨對日本啟動第二輪軍民兩用物項出口禁令，新增廿家日本實體至出口管制管控名單，另新增廿家日本實體至關注名單，連同二月下旬公布的總計各均達到四十家。大陸商務部稱，新制裁措施完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本新型軍國主義。

廣角鏡／習近平會白俄總統：加強多邊協調

俄烏停戰談判陷入僵局之際，被視為俄羅斯盟友的白俄羅斯總統盧卡申科（左）昨在北京會見大陸國家主席習近平（右）。習近平表示要加強在聯合國、上合組織等多邊機制內的協調和配合，做動盪世界中的穩定力量。盧卡申科說，願同中方就國際和地區事務繼續保持密切協調。

陸海警船頻闖入 日本：堅決捍衛國土

針對中國海警局的船隻在日本與那國島以南的日本專屬經濟區（ＥＥＺ）內航行並主張管轄權一事，日本內閣官房長官木原稔昨在記者會表示，日本無法接受，已透過外交管道多次向中方反映。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。