疑爭奪子女監護 德國北部1兒福中心槍擊釀6死

德國北部一處兒福中心發生一起慘絕人寰槍擊案造成6人喪生，初步調查案件疑為爭奪子女監護權所釀悲劇，已排除恐攻。

警方拘捕包含槍擊主嫌在內共3名涉案人士，並證實所有死者皆為成年人。

據德國「畫報」（Das Bild）揭露的畫面顯示，警方當時在大馬路上展開圍捕，包圍一部右側已爆胎漏氣、卻仍試圖行駛的車輛，大批荷槍實彈警員隨即一擁而上，將車上2人強拉下車並壓制在地。

這起槍擊案發生在鄰近港市漢堡（Hamburg）的施塔德（Stade）。明鏡周刊（Der Spiegel）掌握的消息指出，本案很可能源於個人恩怨，初步已排除出於政治或極端主義動機的恐攻。

綜合法新社與路透社報導，警方在記者會表示6名死者全數都是這間兒福中心的社工人員。據悉涉嫌開槍男子目前正爭奪3個月大女兒的監護權，槍擊發生當下，女嬰與生母正好就在中心辦公室內，所幸並未受傷。

大規模槍擊案在德國極為罕見。前次類似慘案發生在 2023年，當時一名槍手在漢堡一間宗教聚會所開槍射殺 6人後自戕；另在2016年，一名德國伊朗雙重國籍、對大規模殺戮帶有病態幻想的18歲男子，也在慕尼黑犯下槍擊，奪走至少9條人命。