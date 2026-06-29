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新英相人選柏南提施政改革 將權力下放地方推動基建等計畫

中央社／ 曼徹斯特29日綜合外電報導

英國下任首相最熱門人選柏南（Andy Burnham）今天發表主題演說，承諾若成為首相將為英國帶來「前所未有的大規模權力再平衡」，把更多中央政府權力下放給地方首長。

法新社報導，柏南本月稍早當選英國國會議員後才卸任大曼徹斯特（Greater Manchester）市長，他是工黨資深政治人物，曾2度擔任內閣大臣，也是目前唯一爭取接替施凱爾（Keir Starmer）成為工黨領袖暨首相的候選人。施凱爾在本月22日宣布請辭。

柏南今天在曼徹斯特的1所博物館發表演說時表示：「我將提供英國所需的停損機制。」他形容英國是「全世界權力最為過度集中的國家之一」，他承諾要把權力「交給最能善用它的人民和地方手中」。

柏南說：「我們需要新決心來讓這片土地上的每個人生活水準提升。而且我們必須接受（一個事實，也就是）要做到這點，要解決經濟和國家的問題，我們有必要改革政治，且現在就要行動。」

柏南提議成立1個「北方10號」（No. 10 North）單位來協調權力下放事宜，這個名稱是仿照英國首相辦公室代名詞「唐寧街10號」（10 Downing Street）。

他說：「我們將創造1個組織更流暢的國家，為了實現1個更明確的目標，也就是讓全國各個地方動起來，並如雷射般聚焦於成長和再生。」他說這項變革將透過首相辦公室推動，相關大範圍作業則將以曼徹斯特為基地。

柏南承諾，「北方10號」辦公室將督導二戰結束以來英國最大規模地方政府公共住宅興建計畫，但他未說明相關資金從何而來。

英國正面臨公共財務吃緊，柏南在演說中則矢言維持財政紀律，同時讓英國日益膨脹的社會福利支出減少。

柏南曾強調自己支持小型企業，並曾提議降低酒吧和音樂場館的商用房產稅率。他今天表示：「我將支持我們的科學家、科技專家、創業家及創意人才，如同我過去在這裡（曼徹斯特）所做的。我將展現英國如何成為下個10年內的創新國家。」

若柏南在爭取成為英國首相之路持續未出現挑戰者，他最快可能在7月中旬上任。

施凱爾 英國 工黨

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