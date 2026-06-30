陸海警船頻闖入 日本：堅決捍衛國土

針對中國海警局的船隻在日本與那國島以南的日本專屬經濟區（ＥＥＺ）內航行並主張管轄權一事，日本內閣官房長官木原稔昨在記者會表示，日本無法接受，已透過外交管道多次向中方反映。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨重申，中國在台灣以東海域擁有專屬經濟區和大陸棚，有關部門在該海域開展相關活動合理合法、無可非議。並指日本、菲律賓繞開中方擅自啟動所謂「海域畫界談判」，嚴重違反包括聯合國海洋法公約在內的國際法和國際關係基本準則，嚴重侵害中方海洋權益，中方絕不允許。

日相高市早苗與菲律賓總統馬可仕五月廿八日在東京會談後發布聯合聲明，宣布啟動專屬經濟區及大陸棚海洋邊界談判，引發中國反彈，北京當局持續派遣海警船在台灣以東海域航行。

日本朝日電視台報導，木原稔表示，中國海警局的船隻等，在與那國島南方的專屬經濟區內反覆航行，並對該海域提出中國的主張。對此日本無法接受，並已多次透過外交管道向中方反映。他強調，日本會堅決捍衛國土、領海、領空與權利的決心，將採取堅決且冷靜的態度應對。

關於日菲啟動談判畫定海洋邊界引發中國不滿，木原稔重申「這不會對第三方產生法律效力，在國際法上完全沒有任何問題」。

與那國島是日本最西端而且距離台灣最近的日本離島，兩地相隔僅一百一十公里左右。

共同社報導，多艘中國海警船六月間在與那國島以南、台灣以東的日本專屬經濟區「常態化航行」，且開始為科研船及其他公務船護航；該海域位於台灣以東，中方一貫主張擁有「管轄權」，但實際行使權力極為罕見。這反映出中方針對日本與菲律賓將該海域作為「海域畫界談判」對象，擺出鮮明對抗姿態。

報導指，日本政府已向相關海域周邊派遣海上保安廳巡邏船及固定翼飛機，加強對中國海警船監視。由於中方開始在相關海域行使管轄權，日中關係可能惡化。