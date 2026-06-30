制裁升級 陸擴大對日出口管制 增40實體

中日關係僵局下，大陸昨對日本啟動第二輪軍民兩用物項出口禁令，新增廿家日本實體至出口管制管控名單，另新增廿家日本實體至關注名單，連同二月下旬公布的總計各均達到四十家。大陸商務部稱，新制裁措施完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本新型軍國主義。

針對中方升級制裁，共同社報導，日本政府昨向中方提出強烈抗議並要求撤回措施，日本官房長官木原稔指中方措施「絕不能容許，極其遺憾」，將仔細評估內容與影響，採取必要應對。

大陸商務部稱，僅針對少數日本實體及兩用物項，「不影響中日正常經貿往來」。大陸外交部說，希望日方「迷途知返，糾正錯誤行徑」；又說，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

此次被增列入出口管控名單廿家日本實體，被控參與提升日本軍事實力，包括防衛研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所、航空裝備研究所及三菱電機多家關聯企業等。據公告，禁止出口經營者向這廿家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產大陸兩用物項轉移或提供給這些實體；正開展的相關活動應立即停止。

還有廿家日本實體被北京列入關注名單，他們被控無法核實兩用物項最終用戶、最終用途，包括三井Ｅ&Ｓ株式會社、三井物產航空航天株式會社維修中心、泰拉無人機株式會社、三菱原子燃料株式會社等。公告表示，將對名單內實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。

日本首相高市早苗去年十一月在國會答辯作出「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」言論，引發北京不滿，大陸商務部今年一月祭出加強兩用物項對日出口管制，二月再將各廿家日本實體列出口管制名單、關注名單，如今制裁持續升級。

香港南華早報援引華南理工大學公共政策分析師徐偉鈞指，這不僅是常規管控，而是制度化、精準靶向的經濟安全反制措施。但他說，中方無意發動全面經濟戰。