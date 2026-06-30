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烏克蘭無人機猛攻 俄燃料供應拉警報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

俄羅斯總統普丁坦承，由於烏克蘭加強遠程無人機打擊，俄羅斯面臨燃料短缺。多座煉油廠相繼起火，迫使多處地區實施汽油配給。

普丁28日接受國營電視台訪問時首度承認，烏克蘭無人機技術進步，加上最近一連串攻擊，已衝擊俄國燃料生產。

普丁說：「這些針對基礎設施的攻擊確實帶來麻煩，這是顯而易見的。」

俄烏戰爭進入第五年，俄軍在戰場上推進陷入停滯，這些攻擊也暴露俄羅斯侵略烏克蘭行動的重大弱點。烏克蘭總統澤倫斯基同日證實，烏軍已攻擊位於俄國境內深處的克拉斯諾達爾（Krasnodar）和雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）地區煉油廠。

不過，普丁仍堅稱俄軍會繼續進攻，並在暗示可能進一步占領烏克蘭領土。

普丁還說，遭到攻擊後，俄羅斯燃料供應出現「一定程度的短缺」，但宣稱情況「並不嚴重」，官員正設法恢復供應。

自5月以來，烏克蘭憑藉本土自主研發的無人機技術攻擊俄羅斯煉油廠，範圍從莫斯科市中心一路延伸到遙遠的烏拉山脈。

參與行動的人士透露，美國情報協助烏克蘭無人機規劃飛行路線，以穿越俄羅斯防空網。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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