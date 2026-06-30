澳大利亞、瓦努阿圖簽協議 禁建外國軍事基地

（德國之聲中文網）周一（6月29日），澳大利亞和瓦努阿圖簽署一項經濟與安全協議，將穩固堪培拉方面作為該太平洋島國優先安全與警務伙伴的地位。

這是澳大利亞與多個太平洋島國簽署的一系列協議中最新的一個。中國以及澳大利亞的盟友美國也在爭取在該地區擁有安全方面的影響力。

澳大利亞與瓦努阿圖此次的協議原定去年9月簽署，然而，瓦努阿圖推遲了該協議的最後完成，因擔憂或會限制該國從其它國家獲得基建資金的能力。

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澳-瓦協議有何具體內容？

這項所謂“納卡瑪爾協議”（Nakamal Agreement）中，澳大利亞承諾向瓦努阿圖提供更大的經濟支持，與此同時，協議規定瓦努阿圖將不允許外國建立軍事基地。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯在堪培拉與瓦努阿圖總理納帕特簽署該協議後，向媒體記者表示，澳大利亞得以確保瓦努阿圖不會有外國軍事基地。

“這體現了瓦努阿圖的主權決定，即不允許該國領土用於任何外國軍事基地或基礎設施，瓦努阿圖的關鍵基礎設施不會被軍事化”，阿爾巴尼斯說道。

納帕特對阿爾巴尼斯的表態表示贊同，稱“我們的確在議會通過一項法案，不允許我們的關鍵基礎設施被軍事化使用。”

不過，納帕特也表示，該國正在尋求與北京達成一項經濟協議。當問及該協議是否會包含安全相關內容時，他說：“我們會公開協議內容，沒什麼好隱藏的。”

澳大利亞與瓦努阿圖將展開警務合作

此項協議也承認澳大利亞是“瓦努阿圖的長期首要警務伙伴”，並寫明瓦努阿圖將優先向太平洋島國論壇其它成員國提出警務請求。

此外，澳瓦兩國將加強“警察培訓與裝備、警務、海事安全、網絡安全、情報與基礎設施”等領域的合作。

相關內容看來也旨在遏制中國的影響力。2023年以來，北京向瓦努阿圖提供警務協助。其中包括，提供包括無人機、巡邏艇、車輛等裝備。

北京在瓦努阿圖扮演怎樣的角色？

中國是瓦努阿圖最大的外部債權國。

中國的銀行提供了貸款，以便讓中國的承包商能實施大型基建項目，其中包括總統辦公區的建設、議會大廈、道路等。

中國海軍也定期訪問瓦努阿圖海港。北京也為盧甘維爾碼頭的擴建提供了資金。盧甘維爾在二戰期間曾是美軍在南太平洋最大的軍事基地。

盧甘維爾碼頭的擴建項目令堪培拉和華盛頓擔憂，中國尋求在瓦努阿圖建立一個海軍基地。

一段時間以來，中國尋求擴大在太平洋地區的安全影響力。其中包括，2022年，中國與所羅門群島達成一項秘密安全協議，向後者派出了警力。

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