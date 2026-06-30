德國政府對《促進民族團結進步法》「高度關注」

（德國之聲中文網）德國聯邦政府對中國即將成效的《促進民族團結進步法》“表示高度關切”。德國外交部一位發言人周一（6月29日）在柏林表示，這部法律為中國現有的少數民族政策“提供了擴展的法律基礎”。因此，它“存在進一步削弱少數民族語言教育以及宗教自由等權利的巨大風險”。

這名發言人還指出，這部新的法律還包含允許對“中國境外的個人和組織”進行法律追究的條款。“在我們看來，這些條款的解釋空間很大，因此構成了跨國鎮壓的風險。”

該法由中國全國人民代表大會於今年3月通過，並將於本周三（7月1日）生效。中國稱，該法旨在建立一種“共同的”國家認同並增強中國國內的“凝聚力”。例如，該法規定普通話為教育、公務員系統及公共場所的“國家通用語言”。

中國境內有55個官方認定的少數民族，使用數百種語言和方言。在西藏等少數民族人口眾多的地區，普通話已成為學校強制使用的教學語言。

多年來，人權組織一直指責中國領導層試圖通過嚴厲的同化政策，將少數民族融入漢族主體社會，並壓制甚至根除其獨特的文化、語言和宗教特征。北京政府經常面臨國際社會的批評，特別是在對待藏人和維吾爾族等少數民族的問題上。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）已呼籲廢除該法。他在日內瓦舉行的聯合國人權理事會上表示，該法存在“加劇對言論、教育、宗教實踐、文化、表達及集會自由的限制”的風險。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】