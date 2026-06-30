先訪俄羅斯再赴中國：盧卡申科的戰略騰挪

（德國之聲中文網）在與烏克蘭發生一系列公開爭論之後，白俄羅斯領導人盧卡申科先後訪問了俄羅斯和中國。據隨行的白俄羅斯記者報道，在北京與國家主席習近平會面時，盧卡申科表示，對他來說，來到中國“就像回家一樣”。

中國官方新華社報道，習近平在北京釣魚台國賓館會見盧卡申科時表示，中國和白俄羅斯是“相互信任支持的真朋友”、“共同發展繁榮的好伙伴”、“全天候全面戰略伙伴”。他還承諾，中方支持白俄羅斯“維護國家主權、獨立和領土完整，走符合自身國情的發展道路”，也願意“繼續為白俄羅斯發展建設提供力所能及的幫助”。

與普京的低調會晤

在此之前，俄羅斯總統普京在位於莫斯科和聖彼得堡之間的瓦爾代總統官邸與盧卡申科進行了為期兩天的會談。此次訪問最初沒有公開消息披露，但白俄羅斯之前與基輔之間的摩擦使其引發了大量猜測。

烏克蘭政府認為，俄羅斯希望其盟友白俄羅斯更深入介入戰爭。而盧卡申科希望避免這種情況，盡管他在2022年曾允許俄羅斯軍隊利用白俄羅斯領土對烏克蘭發動進攻。

上周，烏克蘭總統澤連斯基向盧卡申科發出最後通牒，要求其關閉白俄羅斯境內幫助俄羅斯無人機導航的信號增強器。澤連斯基後來表示，白俄羅斯已經采取了這一措施。盧卡申科在接受阿拉伯電視台（Al Arabiya）采訪時承認，在面對烏克蘭無人機襲擊時，白俄羅斯是脆弱的。如果他曾在語氣上對澤連斯基有失分寸，他也表示道歉。

普京：盧卡申科“不會陷入恐慌”

關於瓦爾代會談，隨後只有普京進行了對外說明。他在俄羅斯國家電視台表示，盧卡申科不會因來自基輔的“粗魯喊話”而陷入恐慌。普京還稱贊白俄羅斯作為調解者的角色：“我相信，如果有一天開始談判，我們可以利用白俄羅斯的潛力。”

德新社指出，中國方面關於盧卡申科訪問的表述，主要強調白俄羅斯的自主性，這可以被視為對莫斯科和基輔的一種“間接示意”。根據新華社的報道，習近平在會見盧卡申科時強調，中方願同白俄羅斯“攜手共建人類命運共同體”，“做動蕩世界中的穩定力量”。

（德新社）

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