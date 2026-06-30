空襲不停 烏襲煉油廠 俄燃料陷短缺

俄羅斯總統普亭廿八日接受國營電視台專訪時坦言，四年多來烏克蘭加強遠程無人機攻擊，使俄國面臨燃料短缺。俄國境內多座煉油廠被鎖定攻擊後發生大火，多個地區因此實施汽油配給。

普亭在上述專訪說，在烏克蘭無人機技術進步下，近來發動的一連串攻擊已衝擊俄國燃料生產；「顯而易見，這些鎖定基礎設施的攻擊的確造成麻煩」。

烏克蘭總統澤倫斯基廿八日證實，烏軍空襲深入俄境的俄南克拉斯諾達及雅羅斯拉夫爾地區煉油廠；這波空襲屬烏軍相關作戰的一環，旨在弱化俄國的戰爭能力。

普亭在上述專訪還說，俄國燃料供應確實出現「某種程度的短缺」，但情況還沒到危急的程度，當局正設法恢復供應，尤其對俄國二○一四年兼併的克里米亞半島。

鑒於烏克蘭攻擊俄國的物流鏈及石油設施，導致俄國燃料短缺和斷電。克里米亞當局廿六日因此宣布境內進入緊急狀態。

普亭預料，在美國不再聚焦伊朗和中東戰事，川普政府的談判代表：美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納將來莫斯科，討論俄烏終戰。普亭重申，自二○二二年二月開戰以來，俄國對俄烏達成和平協議所需條件的立場從未改變。

自五月以來，烏克蘭藉由自行研發的無人機技術，攻擊俄國煉油廠，範圍從莫斯科市中心至遙遠的烏拉山脈；美國提供情資協助烏克蘭規畫這些無人機的飛行路線，以滲透俄國防空網。

普亭廿八日受訪時似乎瞇著眼照讀稿機唸，對俄烏戰況提出外界尚未證實的說法，例如宣稱俄軍距離烏北的蘇米州首府僅十點五公里。

普亭指稱，俄軍已控制頓內次克州利曼和康斯坦丁諾夫卡大部分地區。這兩地是烏克蘭「要塞帶」的關鍵節點，構成防禦烏控頓巴斯的核心防線。

普亭並表明，俄軍接下來會繼續進攻，烏克蘭對俄國石油產業發動的無人機攻擊，旨在「分散我們的注意力與兵力」，且暗示可能進一步攻占烏克蘭領土，即占領整個頓巴斯及他所謂的「新俄羅斯」主要目標，包含盧甘斯克州、頓內次克州、札波羅熱州及赫松州。俄國國防部廿九日就宣布，俄軍新控制烏克蘭東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的村莊博霍達里夫卡。