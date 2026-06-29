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英國海軍首艘混合戰艦 結合無人系統取代傳統驅逐艦

中央社／ 倫敦29日專電
英國海軍將打造首批「混合戰艦」，以整合空中、海上及海下無人系統，提供更具韌性的空防戰力，並取代現役6艘45型（Type 45，如圖）防空驅逐艦。（英國國防部提供）中央社
英國海軍將打造首批「混合戰艦」，以整合空中、海上及海下無人系統，提供更具韌性的空防戰力，並取代現役6艘45型（Type 45，如圖）防空驅逐艦。（英國國防部提供）中央社

英國持續發展結合載人、無人和自主系統的「混合海軍」（HybridNavy），國防部今天宣布擬建造至少6艘「通用戰鬥艦」，這將是英國海軍第一批「混合戰艦」，將整合空中、海上及海下無人系統，提供更具韌性的空防戰力。

根據英國國防部資訊，首批至少6艘「通用戰鬥艦」（Common Combat Vessel, CCV）將發揮取代現役6艘45型（Type 45）防空驅逐艦的功能。與傳統防空驅逐艦有重要不同的是，CCV將同時是海、空無人系統的控制樞紐。

英國國防部強調，CCV預期將讓英國海軍在「不需等比例擴增人員編制或提高支出」的情況下，有效擴展戰力投送範圍，並提升韌性、增強火力。

國防部指出，與過去將作戰能力集中於少數幾艘造價高昂的大型軍艦相較，英國海軍將改採「混合海軍」模式，整合無人、自主和有人直接操作的能力，以符合現代戰爭的節奏、型態和特性。

按規劃，首批CCV將自2030年代初期開始交付。由於以CCV取代45型防空驅逐艦已定案，原本英國海軍以新一代83型（Type 83）驅逐艦取代45型的計畫確定取消。

國防部的資訊顯示，未來CCV將與總計8艘26型（Type 26）反潛巡防艦和5艘31型（Type 31）通用型巡防艦搭配執行任務。26型和31型都是有人員編制的巡防艦，26型的規格和性能較31型優越。

至於與CCV搭配執行任務的無人自主系統，英國國防部指出，預計將有91型（Type 91）無人飛彈平台、92型（Type 92）無人水下感測平台、93型（Type93）超大無人水下載具，以及94型（Type 94）無人水上感測平台。英國國防部形容相關無人自主系統為「劃世代」重大投資。

有媒體報導提到，早在2020年即預告的32型（Type32）巡防艦建案將遭廢除，英國政府一名發言人今天回應中央社詢問表示，一切以即將發布的國防投資計畫（DIP）和官方資訊為準。英國政府正加緊為DIP定案，以利在北大西洋公約組織（NATO）峰會登場前發布。

按原規劃，32型巡防艦也具備無人自主系統平台功能。英國國防部在今天的新聞發布未提及32型巡防艦。今年的北約峰會訂7月7日在土耳其首都安卡拉（Ankara）登場。

英國國防部另提到，CCV計畫有助英國產業界和專業技能發展，且其結構設計可靈活調整，有利未來拓展出口。

國防部強調英國所打造戰艦在國際市場的潛力，包括26型反潛巡防艦已獲挪威、加拿大和澳洲海軍採用。26型巡防艦預計最快2028年才會投入英國海軍服役。

英國 海軍 軍艦

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