印俄達成緝毒3項協議 合作打擊跨國毒品犯罪

印尼與俄羅斯近期針對打擊跨國毒品犯罪達成3項雙邊協議，雙方建立即時情報交換機制，針對外籍遊客在峇里島等地涉及的案件進行聯合查緝，合作應對外籍犯罪集團利用影響精神物質與數位手段進行走私，以處置外籍網絡在印尼境內以科技化手段運作的毒品犯罪鏈與跨國結構。

印尼國家緝毒局局長蘇尤迪（Suyudi Ario Seto）於22日至23日率團訪問俄羅斯首都莫斯科（Moscow），與俄羅斯內政部副部長朱波夫（Igor Zubov）及毒品管制總局長戈布諾夫（Ivan Valentinovich Gorbunov）舉行會談。印尼代表團隨後參訪俄羅斯安全城市系統，考察其內建的影像分析、軌跡追蹤與人臉識別等數位鑑識技術，藉以檢視嫌犯移動路徑與接觸網絡，評估科技偵查的效能。

依印尼國家緝毒局報告，今年3月在峇里島查獲涉及俄羅斯公民架設的地下製毒實驗室（clandestinelaboratory）。現場起獲化學合成物質、加密貨幣帳戶及電子菸機具，顯示外籍犯罪集團的製販毒模式已朝向科技化應用發展，促成此次雙邊會談與後續合作的關鍵。

印尼國家緝毒局今天透過新聞稿表示，雙方達成的首要協議為調整峇里島等出入境點的移民管制。當局指出，因地下製毒實驗室在印尼本土直接製造Mephedrone（俗稱喵喵），兩國執法部門與移民局建立即時情報交換機制，未來一旦證實外籍遊客在印尼境內涉及毒品案，雙方將共享情資，並針對涉案人員採取驅逐出境等處置措施。

其餘兩項協議，對應該案利用暗網與虛擬貨幣交易的犯罪結構。當局解釋，雙方同意在數位鑑識、科技偵查及追蹤加密貨幣等相關領域培育技術人員，清查跨國網絡洗錢渠道；同時共享「新型影響精神物質」（NPS）情資，清查此類物質透過電子菸偽裝流入市場的流通狀況，並結合社會教育，推動基層防制與預防措施。

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