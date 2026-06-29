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新英相熱門人選柏能將發表施政願景 聚焦權力下放地方

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導
英國首相施凱爾的熱門繼任人選、工黨議員柏能（Andy Burnham）。美聯社
英國首相施凱爾的熱門繼任人選、工黨議員柏能（Andy Burnham）。美聯社

英國首相施凱爾的熱門繼任人選、工黨議員柏能（Andy Burnham）的辦公室表示，柏能今天將概述他對國家的願景，將承諾改變國家治理模式，把更多權力從中央政府移轉至地方。

路透社報導，柏能本月稍早在贏得國會席次後重返西敏宮，目前是唯一宣布角逐工黨領袖的人選，因此最快可能在數週內進駐唐寧街。

施凱爾（Keir Starmer）由於支持率持續下滑，已在上週宣布請辭，距他率領工黨在大選中取得壓倒性勝利僅過2年。

柏能在擔任大曼徹斯特（Greater Manchester）市長期間崛起，被外界稱為「北方之王」。他將在今天的演說闡述他的旗艦提議，也就是將發展的權利交給地方政府和在地居民。

柏能還將承諾推動1項10年計畫，透過再工業化、住房、基礎建設及改革公共事業來提高生活水準。柏能的辦公室說，他的重點將不只在於由誰治理英國，還要改變治理方式。

柏能將提出如何「讓英國提升回應有水準」的計畫，並提供「必要時的斷路機制」。他還將承諾改革公共採購制度，以加強支持英國的就業與產業。

如果柏能順利出任首相，他將成為英國10年內第7位首相。許多工黨人士認為，只有柏能具備能吸引選民的個人魅力和治國願景，能反制法拉吉（NigelFarage）領導的反移民政黨英國改革黨（Reform UK）崛起態勢。

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