巴基斯坦襲阿富汗稱針對武裝分子 阿富汗神學士通報平民傷亡

巴基斯坦昨天對阿富汗東部發動空襲，造成數十人死亡。巴基斯坦政府今天表示，攻擊目標是武裝分子；但阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）政府則通報有36名平民死亡。

法新社報導，自阿富汗神學士政府2021年在阿富汗重掌政權以來，與巴基斯坦關係持續緊張，今年2月曾爆發數周的武裝衝突，這次空襲是兩國之間暴力衝突的最新升級。

巴基斯坦新聞部長塔拉（Attaullah Tarar）指出，此次軍事行動擊斃25名武裝分子，主要針對一個上周末在喀拉蚩（Karachi）發動致命襲擊的組織，即便阿富汗當局一再否認境內藏匿武裝分子。

阿富汗神學士政府表示，東部3個省遭到空襲，共造成36名平民死亡，另有163人受傷。

阿富汗神學士政府副發言人菲特拉特（Hamdullah Fitrat）說：「在帕克提亞省（Paktia）當地居民聚集展開救援行動時，該地區再次遭到轟炸。」