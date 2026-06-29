快訊

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

太噁心！屁孩惡搞爭鮮「壽司咬一半放回去」竟是員工 官方也怒了

未滿16歲禁用社群 澳洲擴權監管機構狀告科技巨頭

中央社／ 雪梨29日綜合外電報導

澳洲今天將向國會提交新法案，以強化未滿16歲使用社群媒體的禁令，並賦予網路監管機構更多權力，得以對不合規的科技巨頭提起訴訟。

路透社報導，在此之前，澳洲於去年12月祭出全球首創限制措施。由於有證據顯示兒童目前仍能設法登入這些平台，許多計劃效仿此政策的國家，目前都密切關注這項舉措的後續發展。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，仍有過多兒童使用社群媒體，而科技公司在遵守法律方面的作為仍不夠充分。

他在坎培拉向媒體表示：「我們今天就是要跟這些社群媒體公司攤牌，並加強我們已經完成以及準備推動的改革。」

「今天下午，我們將正式提交新法案，進一步確保社群媒體公司正竭盡所能，阻止未滿16歲的兒童使用其平台。」

監管機構正在調查5個可能存在違規情況的平台，包括Meta旗下的臉書（Facebook）和Instagram、Snapchat、TikTok，以及Google旗下的YouTube。

Meta、Google與Snapchat未立即置評，TikTok則拒絕評論。

艾班尼斯呼籲保守派在野聯盟支持這項法案，並指出最初的政策是在朝野兩黨支持下通過的。

這項於昨天宣布的修正措施，罰款上限將從4950萬澳元（約新台幣10.8億元）提高至9900萬澳元（約新台幣21.7億元）。

澳洲 社群媒體 艾班尼斯

延伸閱讀

澳洲強化兒少社媒禁令 科技公司違規罰款上限翻倍

澳、英禁兒少用社群媒體！他喊「台灣應跟進」 反對者列危險副作用

好讀周報／青少年是「數位原民」 禁用社群非最佳解…每天1至3小時更健康

澳洲選民為了房子變心！執政工黨民調重返第一 右翼一國黨聲勢降溫

相關新聞

「把他們趕出大馬」？族群政治、右翼浪潮下的羅興亞難民議題

近期，羅興亞人（Rohingya）再次站上馬來西亞社會輿論的風口浪尖。首先是2026年5月下旬穆斯林宰牲節（Eid al-Adha）期間，馬來西亞雪蘭莪州有居民投訴，當地的羅興亞社群未妥善處理節慶宰牲儀式的廢棄物，直接將牛隻的血液、殘骸等丟棄在住宅區的溝渠，引發衛生疑慮。

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

「外交家」雜誌（The Diplomat）25日發表地緣政治分析家拉澤克（Abed el Razek）的文章，以「台灣危機與美國搖搖欲墜的工業基礎」為題指出，若台海危機明天爆發，美國恐因工業能力遭數十年離岸外包削弱而捉襟見肘。華府多年來已預想亞太長期衝突情境並為之準備，但即使最周全的戰略規畫，也難以彌補美國在艦艇、飛彈及其他武器零組件製造能力上的缺口，部分關鍵供應甚至來自主要地緣對手中國大陸，這一點恐成美國的軟肋。

烏克蘭高層竟是俄諜 基輔反餵假情報…

烏軍28日凌晨對俄羅斯境內兩家煉油廠實施了遠程打擊，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍將持續開展行動，「削弱俄發動戰爭的能力」。另外，烏克蘭前高階情報官員、安全局上校柯裘拉，替俄羅斯聯邦安全局（FSB）進行間諜任務，26日被判處終身監禁。這是2022年俄烏戰爭爆發後，烏克蘭在境內反間諜行動的最新重大斬獲。

澳洲社媒禁令成效不彰 科企違規罰款上限翻倍 最高6826萬美元

澳洲當局27日宣布，科技公司若未遵守全球首創的兒少社群媒體禁令，最高罰款金額將翻倍，因為越來越多證據表明，這項禁令對青少年使用社群媒體幾乎沒有影響。

脆弱美伊協議燒期中選舉 共和黨想閃、民主黨死咬油價

川普與伊朗達成的脆弱協議，還不知道能撐多久，已經先改變了美國期中選舉的攻防。這份協議原本是為了讓一場不受歡迎的戰爭降溫，但它帶來的政治後座力，正開始在搖擺州、國會選區與兩黨內部發酵。 民主黨的攻勢很直接：川普發動了一場不必要的戰爭，推高油價與通膨，最後又接受不利條件，只為了趕在選前止血。共和黨的反應則更分歧。有些人急於把戰爭翻頁，強調油價已經回落，也稱川普削弱了伊朗軍事能力；但另一些共和黨人開始懷疑，川普是否真能達成當初開戰時承諾的目標。

伊朗放話「獨攬荷莫茲大權」！為何不惜再槓美國？專家曝「必要之賭」

伊朗外長阿拉奇28日放話，伊朗獨攬荷莫茲海峽的權限，全權負責海峽通行管理，凸顯與美方立場分歧。紐約時報報導，德黑蘭為了掌握荷莫茲這枚關鍵籌碼，不惜冒著停火破裂的風險重新與美國開槓。專家分析，因為這對德黑蘭來說是必要之賭──最好情況下若繼續推進核協議，伊朗恐在濃縮鈾上讓步，勢必要更鞏固對荷莫茲海峽的掌控；最糟情況若美國重新掀戰，伊朗必須仰賴干擾海峽航運的能力作為反擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。