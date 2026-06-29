台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

「外交家」雜誌（The Diplomat）25日發表地緣政治分析家拉澤克（Abed el Razek）的文章，以「台灣危機與美國搖搖欲墜的工業基礎」為題指出，若台海危機明天爆發，美國恐因工業能力遭數十年離岸外包削弱而捉襟見肘。華府多年來已預想亞太長期衝突情境並為之準備，但即使最周全的戰略規畫，也難以彌補美國在艦艇、飛彈及其他武器零組件製造能力上的缺口，部分關鍵供應甚至來自主要地緣對手中國大陸，這一點恐成美國的軟肋。

拉澤克指出，美國國防工業基礎的弱點，已不僅是經濟問題，而是立即的戰略弱點。

過去近4個月的中東戰爭中，伊朗憑藉不對稱作戰大幅消耗美國武器庫存，也暴露美軍在火箭引擎、點火器、導引系統及防空攔截彈等關鍵物資短缺。美國國防部近期宣布對L3哈里斯技術公司（L3Harris）火箭引擎設施注資10億美元，即為緊急擴大國內武器生產，填補過度依賴國際夥伴的製造缺口。

拉澤克分析，美國工業基礎外移始於蘇聯解體後，並伴隨全球化貿易擴張而加速。隨著新興經濟體提供更低廉勞動力與更高企業利潤，不少美企將部分製造轉往海外。如今，為美國國防部供貨、製造關鍵零組件的數千家國防次級承包商位於海外，美國依賴的部分電子產品與金屬甚至可追溯至中國。

文章指出，中國快速崛起也進一步放大美國戰略脆弱。中國是關鍵礦物、先進電子產品與再生能源技術的重要樞紐，其製造規模與加工能力，使美國部分工業利益必須經過主要地緣政治競爭對手。北京也已多次展現將供應鏈控制權武器化的意願，包括稀土出口事件，以及近期回應美國半導體與科技投資限制的措施。

若兩岸發生戰爭，美國根據《台灣關係法》繼續向台灣提供防衛武器，可能加劇上述各種脆弱性。一場衝突可能會給半導體供應鏈、航運路線、接觸製造業中心這三者，同時帶來巨大壓力，凸顯出美國這些年究竟放任多少自身工業產能外移。

川普6月17日援引《國防生產法》，授權國防部與民間供應商建立自願協議，以打通瓶頸、加速供應鏈運作。

業界也已開始尋求解方，例如Hadrian等公司運用軟體驅動自動化，標準化製造流程並彌補專業人力不足。這類具速度與規模化優勢的模式，對國防產業尤其重要，未來AI驅動的自主工廠，可能成為滿足21世紀競爭需求的新製造模式。

文章最後指出，亞太戰略環境可能凸顯，美國長期將製造業視為經濟問題的做法已到極限。

若美國要在中東、亞太或其他重要戰略場域維持可信嚇阻，就必須優先消除供應鏈脆弱性；下一場與對手的對抗，考驗的不只是軍事力量，也包括能否在物資上長期支撐這種力量。