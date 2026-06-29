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抗衡中國勢力 東南亞國家形成微妙安全網絡

中央社／ 台北29日電

德國之聲報導，南海一直被視為中、美激烈地緣政治競爭中的一個潛在引爆點，東南亞國家往往被描繪為身陷風暴中的較小力量，但隨著一個嶄新而微妙的安全網絡在該地區逐漸成形，這一圖景正在改變。

報導指出，它並非圍繞正式同盟構建，而是建立在准入協議、導彈銷售、海岸警衛隊聯合演習、情報共用磋商和防務諮詢之上，這種安全網絡改變了南海角力的傳統版圖。與此同時，各國仍小心翼翼避免形成正式的反中同盟。

此一網絡，包含6月1日，菲律賓與越南將雙邊關係升級為增強型戰略夥伴關係，並簽署了一份防務合作備忘錄，承諾開展高層交流、戰略對話、資訊共用和海上聯合行動。

還包含多國之間一系列防務協議。5月底，印度官員表示，新德里已簽署一項6.29億美元的協定，向越南供應布拉莫斯（BrahMos）超音速巡航飛彈系統。越南是繼菲律賓之後，印度公開確認的第二個東南亞買家。

菲律賓已於2022年簽署一份3.75億美元的合約，採購三套布拉莫斯飛彈系統。這種飛彈由印度和俄羅斯聯合研發。

與此同時，日本與菲律賓的安全關係已變得相當具體。一份「相互准入協議」於去年9月生效，擴大了兩國之間的軍隊部署，而本月雙方就一項共用機密防務資訊的新協定展開了談判。

今年2月，澳洲與印尼簽署了雅加達條約，這是一項共同安全協定，承諾兩國政府定期舉行最高級別磋商。

報導指出，這是一個沒有完全統一的對中陣線。上述協議中沒有一項構建起北約式的同盟。然而，它們合在一起，顯示出中等強國正如何試圖使海上的單邊施壓變得更加困難、代價更加高昂。

洛伊研究所東南亞項目主任馬斯頓（HunterMarston）表示，所有這些國家都對中國抱有共同的擔憂，都有意維護海上法治、使該地區免受大國脅迫。與此同時，他表示，這些國家也都在不同程度上意識到，美國可能縮減其對地區安全的承諾，而這將給現行的力量平衡注入波動性和不可預測性。

東南亞 南海 越南

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