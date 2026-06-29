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菲美8天2度南海聯合巡航 提升區域安全即時應對

中央社／ 馬尼拉29日專電

南海局勢持續緊繃之際，菲律賓與美國最近完成今年第5場代號「海事合作活動」（MCA）的南海聯合巡航演訓，與第4次相隔僅8天，顯示菲美可能正加快對區域安全局勢變化的即時應對能力。

菲律賓軍方今天宣布，這次聯合巡航是由菲律賓武裝部隊與美軍於27日至28日在「西菲律賓海」進行；「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索海域的官方稱呼，範圍從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

菲律賓軍方發布聲明表示，菲方此次派遣飛彈巡防艦魯納號（BRP Antonio Luna）、AW109直升機以及兩艘海岸防衛隊巡邏艦參與，美方則出動兩艘海岸防衛隊巡邏艦。

演訓內容包括通訊檢查演習（COMMEX）、分區戰術暨值班軍官演習（DIVTACS/OOW）、攝影演習（PHOTOEX）、搜救演習（SAREX）以及海上態勢感知（Maritime Domain Awareness）等科目。

菲律賓軍方表示，這是2026年菲美之間舉行的第5次MCA，凸顯雙方長期盟友關係，以及共同維護印太地區「以法治為基礎的國際秩序」的持續承諾，並提升雙方海上協同作戰能力。

值得注意的是，菲美第4次MCA才剛於6月14日至19日在西菲律賓海完成，這兩次行動相隔僅8天，顯示雙方有可能視南海局勢變化尋求提升即時應對能力。

菲律賓與中國在南海的對抗局勢仍持續升高。根據菲方說法，中國海警與海上民兵持續在仁愛礁與民主礁（中國稱黃岩島）一帶騷擾菲律賓海防艦與空中巡邏任務。

根據菲律賓GMA電視台報導，菲律賓飛彈巡防艦席蘭號（BRP Diego Silang）20日在民主礁一帶與4艘中國軍艦發生對峙，雙方透過無線電通訊互相驅離。

數日後，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）表示，正計劃派遣更多軍艦去民主礁海域巡邏。

圍繞南海主權爭議，近期中國駐菲律賓大使館與菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）、菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）頻頻透過發表聲明或臉書貼文的方式，激烈互嗆。

菲律賓軍方今年1月曾說，為因應局勢演變，MCA已不再被視為單純演訓，而是納入實際作戰設計。

觀察人士指出，菲美增加MCA演訓頻率，顯示雙方可能正提升「即時威懾」能力，以對中國的海上恫嚇進行快速戰略回應。

菲律賓於2023年11月開始定期與美國舉行MCA聯合巡航，再於2024年4月擴大為「多邊海事合作活動」（MMCA），邀請日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等理念相近國家參與。

南海 菲律賓 飛彈

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