澳洲與萬那杜簽協議 禁設外國軍事基地

澳洲與萬那杜今天簽署全面的經濟與安全協議，禁止在這個太平洋島國設立任何外國軍事基地。

法新社報導，萬那杜位於中國與美國盟友在南太平洋戰略競爭的中心，澳洲已對北京尋求在此區建立永久安全存在表達關切。

這項協議是由澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）與萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）在坎培拉簽署。

目前萬那杜最大的外部債權國是中國。根據這項協議，澳洲承諾向萬那杜提供更大的經濟支持，並阻止外國軍事勢力在當地建立基地。

艾班尼斯（Anthony Albanese）向媒體表示：「此舉確實為澳洲提供了確定性，確保不會有外國軍事基地。」

中國海軍艦艇曾多次停靠萬那杜港口。

北京也資助盧干維爾（Luganville）碼頭的擴建，由於盧干維爾曾是南太平洋最大的美軍基地，此舉引發坎培拉與華府憂慮，擔憂中國有意建立海軍基地。

中國與萬那杜先前表示，這個碼頭是供郵輪停靠所用。

納帕特在簽署後的記者會上向媒體表示，根據納卡馬協議（Nakamal Agreement），萬那杜也承諾拒絕基礎設施的軍事化。