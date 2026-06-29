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遭烏克蘭持續空襲 普丁坦言俄羅斯面臨燃料短缺

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在克里姆林宮今天刊出的專訪中坦言，在4年多的俄烏戰爭期間，由於烏克蘭不斷發動空襲，俄羅斯確實面臨「一定程度」的燃料「短缺」。

法新社報導，基輔當局表示，自俄羅斯2022年2月發動攻勢以來，俄羅斯幾乎每天都在轟炸烏克蘭的平民與能源基礎設施，烏克蘭這些攻擊只是正當的報復。

普丁表示：「至於針對關鍵基礎設施的空襲，特別是針對能源基礎設施的打擊，當然，針對我們基礎設施的攻擊確實造成問題，這是顯而易見的。」

他說：「現在我們確實觀察到某種程度的短缺，但尚未達到危急程度。」

他表示，目前的主要任務是提升俄羅斯的防空能力，並確保燃料供應，尤其是針對克里米亞。

普丁受訪時也表示，等到華府不再專注於伊朗與中東衝突，他預期美國談判團隊將前來莫斯科，商討結束烏克蘭戰爭事宜。

由於烏克蘭襲擊物流鏈與石油設施，造成燃料短缺與電力中斷，遭俄羅斯兼併的克里米亞有關當局26日宣布進入「緊急狀態」。俄羅斯2014年自烏克蘭兼併克里米亞，此舉並未獲得絕大多數國家的承認。

幾個小時前，普丁在團結俄羅斯黨（United RussiaParty）大會發表演說時誓言，隨著烏克蘭加強對俄羅斯境內的報復攻擊，他將確保國家安全並克服各種挑戰。

普丁對黨員說：「沒錯，我們看到這些問題，我們也意識到相關情況，且正在採取措施回應，但我們絕對會確保國家與公民的安全，以及俄羅斯邊界的不可侵犯性。」

他補充說：「我們無疑地將克服當前面臨的所有挑戰，包括針對我們領土和基礎設施的恐怖攻擊。」

克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）行政長官康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）表示，在普丁發表談話的幾個小時前，烏克蘭發動無人機攻擊，在俄羅斯南部克拉斯諾達地區造成一人死亡，並引發一處煉油廠火災。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這波攻擊「屬於相關行動的一部分，目的在削弱俄羅斯發動這場戰爭的能力」。

澤倫斯基今天在社群平台X上發文表示：「克拉斯諾達地區距前線約300公里的斯拉揚斯克（Slavyansk）煉油廠遭到打擊。我們也攻擊雅羅斯拉夫爾地區（Yaroslavl）一座煉油廠，距離我們的邊境約700公里。」

上週，烏克蘭也發動攻擊，導致莫斯科東南方一座煉油廠發生大火，濃密黑煙籠罩莫斯科郊區。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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