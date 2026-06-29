芬蘭公部門2031年前全面導入AI 70萬員工受衝擊

芬蘭政府近日宣布，公部門將在2031年前轉型為以人工智慧（AI）為基礎的運作模式，目標將整體生產力提升20%，現有約70萬名員工將直接受到衝擊。

主導這項轉型計畫的財政部秘書長馬亞寧（JuhaMajanen）接受「赫爾辛基日報」（HelsinginSanomat）訪問時坦承，AI發展速度一度讓他身陷夢魘，但政府已沒有其他選擇。

芬蘭經濟政策部長委員會拍板，決定加速推動公部門的AI轉型，政府規劃建立全國性的AI平台，確保公部門能隨時取得市場上最新的模型，並將資料儲存在芬蘭本地的雲端環境，藉此強化數位主權。

財政部將成立跨部會的戰略領導小組與轉型辦公室，納入各部會、地方政府與福利區的最高層代表，並由地方與區域事務部長伊科寧（Anna-KaisaIkonen）作為主責部長。

據HS專訪中描述，馬亞寧被公認是芬蘭最具影響力的公務員，自2020年起掌管財政部。他直言不諱地說：「AI正在取代人類。」

芬蘭公部門隨著人口老化，未來幾年的勞動需求只會持續增加。在導入AI後，政府可藉由人員自然退休來精簡人力，不再遞補缺額。不過，馬亞寧也坦承，這確實意味著有人會因此失業。

他指出，芬蘭經濟已停滯多年，若不借助AI來提升運作效能，公部門的服務遲早縮水，這是芬蘭「別無選擇」的根本原因。他同時預期，AI將改變民眾與政府的互動方式，讓不擅長數位操作的長者也能直接以口語表達需求，由AI代為辦理各項事務，不必再費力摸索複雜的操作流程。

去年冬天，馬亞寧看到新創公司Anthropic的模型已能寫出與人類幾乎無異的程式碼，那一刻他意識到，AI大規模取代人力的時代已不再是假設。他形容當下的感受如同進入夢魘，「已到一個讓你再也看不清前方的臨界點」。

馬亞寧也提到，芬蘭外交部長瓦爾托寧（ElinaValtonen）今年3月接受「赫爾辛基日報」採訪時，曾說出對AI更深層的憂慮。她說：「AI正在接管一切，身為人類，我們將不得不與它對抗。」馬亞寧認為，這是「非常真切且確實存在的擔憂」。

然而，並非所有人都認同這條轉型路徑。社會民主黨籍國會議員哈拉卡（Timo Harakka）便在新聞稿中提出批評，認為目前的輿論將AI帶來的生產力效益，主要聚焦在省錢這個層面，「這樣的觀點太過狹隘，也很容易造成誤解。」

他強調，AI的目標應該是提供更好的服務，如果只是一味告訴員工「AI將會搶走你的工作」，只會引發內部的強烈抵制。他認為，更好的做法是建立誘因，鼓勵員工善用AI將重複性的例行工作自動化。

國際貨幣基金（IMF）估算，多達1/5的芬蘭就業人口正面臨因AI而失業的風險。馬亞寧坦言，芬蘭的稅收基礎主要仰賴薪資所得稅，一旦失業率快速飆升，維繫福利國家的財政基礎將難以為繼。他認為，日後AI帶來的生產力提升，理當在企業稅的增長上被如實反映出來，這終究是一個「公平性的問題」。

馬亞寧在訪問中說，對於未來的就業市場，他自己也沒有明確答案，「這是工業化歷史上頭一遭，對專業人力的需求不增反減，而且還沒有明顯的新工作浮現」。不過，他也表示，「我仍抱持希望，相信新的工作機會終究會出現」。