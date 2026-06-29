快訊

獨／才爆虐鼠又虐鳥！高雄男屢罰不改 虎皮、牡丹鸚鵡慘死籠內

第9號颱風巴威恐生成 氣象專家：不只一個熱帶擾動醞釀中

驚見「一動也不動」！彰化豆花老闆坐躺椅疑猝死 路人嚇壞報警

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭無人機猛攻煉油廠 普丁首度坦承俄羅斯燃料短缺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
普丁周日接受國營電視台訪問時首度承認，烏克蘭無人機技術進步，加上最近一連串攻擊，已衝擊俄國燃料生產。美聯社
普丁周日接受國營電視台訪問時首度承認，烏克蘭無人機技術進步，加上最近一連串攻擊，已衝擊俄國燃料生產。美聯社

俄羅斯總統普丁坦承，由於烏克蘭加強遠程無人機打擊，俄羅斯面臨燃料短缺。多座煉油廠相繼起火，迫使多處地區實施汽油配給。

普丁周日接受國營電視台訪問時首度承認，烏克蘭無人機技術進步，加上最近一連串攻擊，已衝擊俄國燃料生產。

普丁說：「這些針對基礎設施的攻擊確實帶來麻煩，這是顯而易見的。」

俄烏戰爭進入第五年，俄軍在戰場上推進陷入停滯，這些攻擊也暴露俄羅斯侵略烏克蘭行動的重大弱點。烏克蘭總統澤倫斯基周日證實，烏軍已攻擊位於俄國境內深處的克拉斯諾達爾（Krasnodar）和雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）地區煉油廠。

不過，普丁仍堅稱俄軍會繼續進攻，並在暗示可能進一步占領烏克蘭領土。

普丁還說，遭到攻擊後，俄羅斯燃料供應出現「一定程度的短缺」，但宣稱情況「並不嚴重」，官員正設法恢復供應。

自5月以來，烏克蘭憑藉本土自主研發的無人機技術攻擊俄羅斯煉油廠，範圍從莫斯科市中心一路延伸到遙遠的烏拉山脈。參與行動的人士透露，美國情報協助烏克蘭無人機規劃飛行路線，以穿越俄羅斯防空網。

受訪時，普丁似乎瞇著眼照著提詞機念稿，接連對戰況提出未經證實的說法，宣稱俄軍距離烏克蘭北部蘇梅州首府僅10.5公里。

普丁也說，俄軍已控制頓內次克州利曼（Lyman）和科斯蒂安特尼夫卡（Kostyantynivka）大部分地區。這兩座城市是烏克蘭所謂「要塞帶」的關鍵節點，構成防守烏方控制區頓巴斯的核心防線。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

延伸閱讀

烏克蘭無人機夜襲俄邊疆煉油廠 俄部分地區燃料短缺

烏克蘭無人機狂轟 克里米亞進入緊急狀態 出現逃亡潮

俄彈道飛彈猛轟基輔 爆炸巨響頻傳、閃光劃破夜空

紐時賞析／俄飛彈猛射 攻烏克蘭攔截缺口

相關新聞

烏克蘭無人機猛攻煉油廠 普丁首度坦承俄羅斯燃料短缺

俄羅斯總統普丁坦承，由於烏克蘭加強遠程無人機打擊，俄羅斯面臨燃料短缺。多座煉油廠相繼起火，迫使多處地區實施汽油配給。

本來覺得很酷但現在覺得擋路 送貨機器人歐美惹民怨

送貨機器人正走進城市街頭，一開始大家覺得這種科技產品很酷、很有未來感，但卻逐漸引發行人安全、公共空間使用、勞工失業等爭議，加拿大多倫多等城市，已禁止送貨機器人使用人行道，其他城市也開始設限。

中國大陸四川發生極淺地震 規模逾5

中國大陸官媒新華社29日報導，同日凌晨0時12分（與台灣無時差），在四川省東南部宜賓市下轄的「高縣」，發生規模5.5的地震，震源深度僅6公里，屬極淺地震。

中俄戰機巡航日本海 日韓緊急升空應對

東亞局勢動盪之際，中俄空軍廿七日再度進行聯合空中戰略巡航，航跡橫跨日本海、東海至太平洋西部空域。日本防衛省統合幕僚監部指，日本航空自衛隊同日緊急出動戰機應對。南韓聯合參謀本部也指，十多架中俄軍機昨上午相繼進入南韓東部、南部防識區，期間中俄軍機未進入南韓領空。

晶片布局 李在明端3大超級計畫

南韓總統李在明廿九日下午二時（台灣時間同日下午一時）將在青瓦台迎賓館親自主持向全民報告的發表會，屆時三星電子和ＳＫ海力士將宣布大規模投資計畫。他廿七日形容，這項計畫和政策倡議是「歷史性成就」，可能具翻轉南韓命運的潛力。

暌違23年 日韓防長同年互訪

南韓（簡稱韓）國防部長安圭伯廿八日和來訪的日本防衛大臣小泉進次郎，在首爾的國防部大樓會談。兩人強調，會致力實現朝鮮半島的完全非核化。上次的日韓防長「小安會」是一月在日本海上自衛隊橫須賀基地舉行。這也是暌違廿三年，日韓防長在一年內互訪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。