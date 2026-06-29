晶片布局 李在明端3大超級計畫

南韓總統李在明廿九日下午二時（台灣時間同日下午一時）將在青瓦台迎賓館親自主持向全民報告的發表會，屆時三星電子和ＳＫ海力士將宣布大規模投資計畫。他廿七日形容，這項計畫和政策倡議是「歷史性成就」，可能具翻轉南韓命運的潛力。

青瓦台發言人姜由楨廿八日說，名為「大韓民國大飛躍三大超級計畫（mega project）國民發表會」將於廿九日下午在李在明主持下召開。他將在開場致詞時簡單介紹這三大超級計畫的推動計畫，並由各主管部會介紹相關具體政策。接著三星電子與ＳＫ海力士將分別介紹其集團層面的投資計畫。

姜由楨還說，這三大超級計畫旨在平衡南韓各地的區域發展，涵蓋國土交通部、氣候能源環境部、產業通商部及科學技術情報通信部等南韓政府的貿易、科學、交通運輸與能源部會。

有產業觀察家表示，這兩家晶片製造商將宣布涵蓋「全羅南、北道」、「忠清南、北道」及「慶尚南、北道」的重大投資計畫，可能涉及「晶片叢集」的發展，未來十年的投資額有望破一千兆韓元（台幣約廿二點八兆元）。

三星集團兼三星電子會長李在鎔及ＳＫ集團會長崔泰源也會親自出席今天的發表會，並與其他與會人士共同討論。

不過，在李在明近來民調下滑和執政的共同民主黨因即將選舉新任代表（黨魁）而引發黨內鬥爭下，最大在野黨國民力量指控他此時宣布上述超級計畫的時機和動機為轉移輿論焦點和政策買票（三星集團及ＳＫ集團預定投資的地區集中在南韓進步派及共同民主黨傳統票倉的「湖南地方」）。

根據民調機構「蓋洛普韓國」廿六日發布的最新調查，李在明支持率跌至百分之五十一，創他自去年六月四日就任以來新低；其中負評最高的部分是「經濟、民生與匯率上升（即韓元兌美元下跌）」（百分之十五）；好評最高的則是「外交」（百分之廿四）。