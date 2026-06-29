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暌違23年 日韓防長同年互訪

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本防衛大臣小泉進次郎（前排右）廿七、廿八日訪韓。圖為廿八日他和南韓國防部長安圭伯（前排左）在首爾的國防部共同檢閱儀仗隊。（法新社）
日本防衛大臣小泉進次郎（前排右）廿七、廿八日訪韓。圖為廿八日他和南韓國防部長安圭伯（前排左）在首爾的國防部共同檢閱儀仗隊。（法新社）

南韓（簡稱韓）國防部長安圭伯廿八日和來訪的日本防衛大臣小泉進次郎，在首爾的國防部大樓會談。兩人強調，會致力實現朝鮮半島的完全非核化。上次的日韓防長「小安會」是一月在日本海上自衛隊橫須賀基地舉行。這也是暌違廿三年，日韓防長在一年內互訪。

根據兩國的新聞稿，「小安會」也確定會進一步加強兩國防務交流；為了維護區域和平穩定，有必要持續合作，重申願構築朝鮮半島持久和平體系，並決定持續推動深化美日韓三方合作。

「小安會」也確定會持續實施海上聯合搜救演練，並就人工智慧（ＡＩ）等先進技術領域的合作展開討論，會進一步加強溝通，以相互的理解和互信為基礎，向前穩步發展。不過，該新聞稿並未提及兩人談到簽署「物品勞務相互提供協定」（ＡＣＳＡ）。該協定旨在促進防務領域的物資採購、供應和交換。

擁核國北韓領袖金正恩本月才矢言持續強化國防，並指控美國及南韓正將朝鮮半島「推向核戰邊緣」。

日本防衛省表示，安圭伯一月訪日，日韓防長自二○○三年以來，相隔廿三年在一年內互訪，反映出日韓關係良好且兩國防務部門關係改善。「小安會」後，小泉對媒體提到打桌球是他的興趣之一，將找機會和也喜歡打桌球的安圭伯來一場友誼賽切磋切磋。

小泉這次訪韓也是日本防相自二○一五年以來，睽違十一年專程為了和南韓防長會談而訪韓。上次是已故日本首相安倍晉三任內的防相中谷元。

小泉廿八日也和南韓外長趙顯會談。小泉廿七日還訪視駐地在江原道原州市的南韓空軍特技飛行表演隊「黑鷹」官兵，未來將協調黑鷹訪日表演，並將深化黑鷹與日本空自特技飛行表演隊「藍色脈衝」間的交流。黑鷹機隊一月廿八日曾首度降落空自沖繩那霸基地加油，這是空自首度為南韓空軍軍機加油。

南韓 小泉進次郎 日本

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