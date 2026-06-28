阿聯飛彈警報誤發 台商稱海灣風險升高

阿拉伯聯合大公國26日因警報系統出現技術故障，向全國居民手機發送「潛在飛彈威脅」緊急警報，但隨後又立即發布澄清簡訊。旅居當地台商觀察，此不尋常狀況似乎代表目前海灣地區的安全態勢，進入一種灰色狀態。

旅居杜拜數年的台商吳先生28日接受中央社訪問時表示，26日傍晚，他突然收到一則手機警報簡訊，內容提到Potential missile threat，意即「潛在飛彈威脅」。更讓人緊張的是，這則帶有警報聲的緊急通知訊息要求民眾「立即尋找掩護」。

大約1至2分鐘後，吳先生又收到警報解除通知，要求大家忽略前一則警報簡訊。

阿聯媒體「海灣時報」（Khaleej Times）報導，由於此類警報在之前區域衝突期間曾頻繁出現，因此立即引起民眾高度警覺。國家緊急危機和災害管理局（NCEMA）隨後證實，這起警報事件是因「早期預警系統突發技術故障」，導致發送不正確的手機警報簡訊。

報導提及，此次誤報的警報距離阿聯居民收到上一次此類警報已逾1個月。在先前美以與伊朗的衝突高峰期，阿聯曾因遭受伊朗以飛彈和無人機攻擊，而多次發布公共安全警報。根據官方數據，阿聯在該衝突期間，共攔截了551枚彈道飛彈、29枚巡弋飛彈及2263架無人機。

報導也指出，由於當地居民已經學會如何應對類似情況，他們對這事件的反應雖有恐慌，但也知迅速行動。

根據報導，菲律賓居民拉馬斯（Ben Ramas）說他當時正在工作，「雖然過去幾個月我們習以為常此種情況，但說實話，在停火後突然收到這樣的警報，內心還是會緊張」。

拉馬斯表示，「當後來另一則簡訊傳來，讓我們意識到這是個誤會時，大家都鬆了口氣。但同時也隱隱感到不安。沒想到，對於攻擊的害怕和恐慌會如此迅速地蔓延開來」。

台商吳先生說，這次警報的啟動流程相當完整，從帶有刺耳聲響的緊急通知、要求尋找掩護的指令，到短時間內解除警報，都顯示系統確實曾被觸發，應非單純的測試或誤按。

近2天來，區域安全情勢正在升溫。美國指控伊朗以無人機攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的商船；隨後也打擊伊朗的飛彈、無人機倉儲與海岸雷達設施。此外，巴林同時間也指控伊朗以無人機攻擊其領土。

台商吳先生指出，由於巴林為美國第五艦隊所在地，海灣各國防空與預警系統極可能因此同步提高戒備。他認為，阿聯的預警系統很可能是在高度警戒狀態下被某個異常訊號觸發，經確認非針對阿聯的即時威脅才迅速解除。

台商吳先生觀察，雖然表面上居民生活如常，但在防空、情報、航運與軍事層面，海灣各國其實還是都比平常更緊張。在這一次警報中，阿聯雖然未被攻擊，但實際上可能已處在一個真實風險升高的區域安全環境內。