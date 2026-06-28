日本執政黨盼砍眾院45席 部分政黨席次恐腰斬

日本執政聯盟正在力拚修法，盼減少45席眾議院比例代表選區議席。日媒估算，若成功修法，近畿選區會少7席，變動幅度最大；而且對中小型政黨的比例代表議席衝擊尤其明顯。

自民黨與日本維新會去年10月起共組執政聯盟，聯合執政協議明確記載「以削減一成眾議員定額為目標，將在2025年臨時國會提出法案，力拚完成立法」。

時事通信社今天報導，自維執政聯盟在眾議院議長之下的朝野協商會議已提出法案，內容是若沒在1年內談妥包含刪減眾議員定額的選舉制度改革，目前為176席的眾議院比例代表席次將自動刪減到131席，也就是減少45席。

時事通信社也根據2025年的國勢調查初值，使用易反映人口與議席比例的方式試算，若執政黨修法成功，日本全國11個比例代表選區席次減少的數量。

試算結果顯示，近畿選區減少7席最多、南關東選區與東海選區各6席、北關東選區與九州選區各5席、東京選區4席、東北選區與北陸信越選區各3席、北海道選區與中國選區還有四國選區各2席。

關於自民黨在今年稍早眾議院大選獲得壓倒性勝利，甚至出現自民黨比例代表名單不足，導致讓給其他黨14席的狀況。

若不考慮上述特殊情況，單純依各黨比例代表得票數換算新舊的比例代表席次，自民黨將由81席減至64席，中道改革聯合由35席減至27席，國民民主黨由18席減至12席，參政黨由14席減至7席，日本維新會由13席減至11席，「未來團隊」（Team Mirai）由11席減至8席，日本共產黨則由4席減至2席。

這也可見，參政黨與日本共產黨受到的衝擊最大，比例代表席次直接砍半；國民民主黨減少33%；「未來團隊」掉27%；中道則減少23%。

而最初提倡減少眾議員定額的日本維新會，受到的影響最小，只會減少15%；自民黨則減少21%。

若納入單一選區（日本稱小選舉區）的眾議員，試算各黨全體眾議員減少的幅度，自民黨與日本維新會分別為5%與6%，影響輕微，這是因為這兩個政黨的單一選區議員比例較高。另一方面，中道與國民民主黨眾議員減少幅度分別為19%與23%。

另外，由於參政黨、日本共產黨、「未來團隊」沒在單一選區拿下眾議院議席，因此整體減少幅度與比例代表選區的減少幅度相當。

日本眾議院政治改革特別委員會即將在明天開始審議這項法案。由於執政聯盟強勢主導推動修法欲刪減定額，引發在野黨反彈。報導分析，後續的發展仍充滿不確定性。