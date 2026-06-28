伊拉克新總理祭鐵腕 突搜逮捕多名涉貪政要

伊拉克安全部隊今天凌晨逮捕多名政治人物、國會議員及政府高階官員。安全及司法消息人士表示，這是總理柴迪（Alial-Zaidi）下令發動擴大反貪行動的第一步。

路透社報導，消息人士不具名指出，伊拉克精銳反恐部隊（Counter Terrorism Service，CTS）今天凌晨前往巴格達戒備森嚴的「綠區」（Green Zone），突搜多名政治人物及高官的住所，並且逮捕數人。當局迄今尚未就逮捕行動發表聲明。

柴迪於今年5月就任總理，承諾打擊根深蒂固的貪腐問題。伊拉克歷屆政府多次承諾追究官員責任，但貪腐依然是最揮之不去的治理難題之一。

消息人士指稱，在伊拉克司法當局針對涉貪網絡發出逮捕令後，柴迪直接下令於今天展開掃蕩行動。