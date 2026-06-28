快訊

大雷雨狂炸北北桃！ 恐持續至18時39分 慎防雷擊、低能見度

吳奇隆回台灣了！全為了他 無名指戴婚戒帥成這樣

金曲37／蔡依林封后後首發文！金曲夜真實心境：像被抽空

聽新聞
0:00 / 0:00

韓日兩國防長舉行會談 重申朝鮮半島非核化承諾

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

北韓一再揚言擴充核武庫存之際，韓國防長安圭伯與日本防衛大臣小泉進次郎今天舉行會談，雙方重申致力於實現朝鮮半島非核化。

韓聯社報導，安圭伯在韓國首爾龍山區國防部大樓跟到訪的小泉進次郎會談，雙方商定進一步加強防務交流合作。

韓日兩國的國防部門發布聯合新聞稿指出，雙方一致認定，為維護區域和平穩定，有必要持續開展合作，重申實現朝鮮半島完全非核化、構築永久和平體系之意願，並決定繼續推動深化韓、美、日三國合作。

雙方也商定持續進行海上聯合搜救演練，且就人工智慧（AI）等先進科技領域合作事宜展開討論，更決定進一步加強溝通與合作，推動韓日防務交流，以相互理解及互信為基礎向前穩步發展。

法新社報導，安圭伯與小泉進次郎重申朝鮮半島非核化承諾之前，平壤當局卻誓言要保留並擴充核武庫存。

北韓領導人金正恩本月稍早矢言加強自身國防能力，他還指控韓國和美國的軍事現代化努力正把朝鮮半島「推向核戰邊緣」。

朝鮮半島 北韓 小泉進次郎

延伸閱讀

韓國瑜會白宮、五角大廈官員 「避戰是領導者重要職責」

會後消息曝光…韓國瑜會晤美眾議長強生

鞏固地緣政治、推「帶路」 習近平連見東南亞領導人

立委團訪美關注軍售延遲 美官員承諾趕進度

相關新聞

南海爭議再起波瀾 菲律賓防長怒批中國虛偽

菲律賓與中國再因南海仲裁案爆發齟齬。菲律賓國防部長鐵歐多洛今天發表聲明，強烈抨擊中國在南海爭議上表現「虛偽及表裡不一」，...

涉隱匿財產與豪奢生活　阿根廷總統幕僚長辭職

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的幕僚長今天宣布辭職。就在兩周前，他才承認向稅務機關隱瞞50萬美元的存款

武契奇數周內辭職下台 塞爾維亞總統國會提前改選

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天宣布將在數周內辭職，並將提前舉行總統及國會選舉。在此之前，該國...

波爾多人竟不喝波爾多酒 葡萄酒之都跌落神壇的真相

波爾多貴為葡萄酒之都，市區酒單卻不見在地酒？昔日奢華象徵如今竟淪為年輕人眼中的「沉悶代名詞」。是傲慢行銷還是過時口味，親手終結了霸權？在這場綠色轉型中，新一代農夫能否用自然酒挽回人心？

日本岩手縣3天連2震！清晨「規模6.1地震」氣象廳：一周內恐再強震

NHK報導，日本岩手縣外海28日清晨發生規模6.1地震，青森縣與岩手縣觀測到最大震度5弱，所幸沒有海嘯疑慮。由於同一海域25日才發生規模7.2強震，日本氣象廳提醒，未來約1周仍須注意可能出現最大震度6強左右的強烈地震。

前日相岸田：愈來愈少人願推日中對話

中國大陸「觀察者網」及日本產經新聞廿六日報導，自民黨籍前日本首相岸田文雄同日在東京的日本外國特派員協會記者會答覆如何看待當前日中關係的提問時說，如今日本願推動日中對話的人愈來愈少；在如此嚴峻的環境下，日中對話難以展開，「我感到十分遺憾」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。