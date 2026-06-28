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韓日兩國防長舉行會談 重申朝鮮半島非核化承諾
北韓一再揚言擴充核武庫存之際，韓國防長安圭伯與日本防衛大臣小泉進次郎今天舉行會談，雙方重申致力於實現朝鮮半島非核化。
韓聯社報導，安圭伯在韓國首爾龍山區國防部大樓跟到訪的小泉進次郎會談，雙方商定進一步加強防務交流合作。
韓日兩國的國防部門發布聯合新聞稿指出，雙方一致認定，為維護區域和平穩定，有必要持續開展合作，重申實現朝鮮半島完全非核化、構築永久和平體系之意願，並決定繼續推動深化韓、美、日三國合作。
雙方也商定持續進行海上聯合搜救演練，且就人工智慧（AI）等先進科技領域合作事宜展開討論，更決定進一步加強溝通與合作，推動韓日防務交流，以相互理解及互信為基礎向前穩步發展。
法新社報導，安圭伯與小泉進次郎重申朝鮮半島非核化承諾之前，平壤當局卻誓言要保留並擴充核武庫存。
北韓領導人金正恩本月稍早矢言加強自身國防能力，他還指控韓國和美國的軍事現代化努力正把朝鮮半島「推向核戰邊緣」。
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