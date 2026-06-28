烏克蘭無人機夜襲俄邊疆煉油廠 俄部分地區燃料短缺

波爾多貴為葡萄酒之都，市區酒單卻不見在地酒？昔日奢華象徵如今竟淪為年輕人眼中的「沉悶代名詞」。是傲慢行銷還是過時口味，親手終結了霸權？在這場綠色轉型中，新一代農夫能否用自然酒挽回人心？

2026-06-28 09:00