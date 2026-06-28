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烏克蘭無人機夜襲俄邊疆煉油廠 俄部分地區燃料短缺
俄羅斯南部克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）首長康卓葉夫今天在Telegram發表聲明寫道，烏克蘭無人機夜間襲擊俄羅斯多處目標，包括該邊疆區1座煉油廠。
路透社報導，康卓葉夫（ Veniamin Kondratiev）指出，烏克蘭無人機攻擊位於當地庫班河畔斯拉揚斯克（Slavyansk-na-Kubani）的煉油廠，導致廠房發生火災，並造成1人喪生，並波及鄰近村莊釀1傷。
社群媒體上未經證實的畫面顯示，這座煉油廠燃起大火。這座煉油廠是民營設施，產能約為每日10萬桶，供應俄羅斯國內使用與出口。
據報導，烏克蘭當局持續攻擊俄羅斯能源基礎建設，已導致俄國部分地區出現嚴重燃料短缺。
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