日本國會大廈竣工90年 內部將首度裝監視器

日本眾議院的議院營運委員會本月稍早在朝野全數同意的情況下，決定在國會大廈室內裝設監視器，盼加強維安。這是日本國會大廈落成將滿90年之際，首度在內部安裝電眼。

「每日新聞」27日報導，眾議院事務局指出，日本國會大廈（國會議事堂）內的眾議院本館2樓女廁2021年4月曾經發生偷拍案。此外，今年3月曾有男子不法闖入國會大廈，被警衛攔下並制伏。

眾議院的議院營運委員會本月19日全數同意安裝監視器，安裝範圍也包含參議院內部。

日本國會大廈位在東京都永田町，眾議院與參議院均在大廈內。

報導指出，安裝監視器不僅是加強維安的設備，也跟政治人物的動態有關。因為日本朝野幹部等政要，時常在國會大廈內接觸或私下交涉等，過去沒裝監視器是因為希望保持「政治活動的自由」與其匿名性的意見相當強烈。

一名資深眾議員透露，「儘管說是加強維安，但我一想到動態會被看見，就無法沉著地密談」。

因此，監視器之後預計不會裝在各黨團議員主要使用的空間，而是評估僅限裝在廁所附近等公共空間，以防範偷拍或非法入侵的同時，盡量避免影響政治活動。

眾議院事務局之後將研議具體的安裝數量與位置。

日本國會大廈周邊的戶外已經有數十台監視器在運作，相關單位也在一併考慮增加戶外監視器的數量。裝設費用預計被編列進2027年度的預算案。