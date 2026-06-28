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巴基斯坦準軍事部隊遇襲3死 與阿富汗緊張局勢恐升溫
巴基斯坦正面臨暴力事件激增的挑戰，巴國軍方今天表示，喀拉蚩的信德遊騎兵（Sindh Rangers）營區昨晚遭炸彈與槍擊襲擊，導致這支準軍事部隊有3人喪命、4人受傷。
路透社報導，軍方透過聲明指出，巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）旗下派系「自由人黨」（Jamaat-ul-Ahrar）的武裝分子在喀拉蚩的遊騎兵營區入口引爆炸彈，隨後開火。
根據軍方說法，3名武裝分子在交火時遭擊斃，1名阿富汗籍人士被捕。
軍方強調：「巴基斯坦將對這起攻擊的犯案者展開報復行動。」
這起襲擊事件可能升高巴基斯坦與阿富汗的衝突，促使巴方對這個鄰國發動更多空襲。昔日盟友如今反目成仇，兩國自2月爆發數年來最激烈戰鬥後，雙方零星衝突不斷，今年已造成數百人身亡。
巴基斯坦指責，阿富汗庇護那些策劃在巴國境內發動襲擊的武裝分子；阿富汗塔利班（Afghan Taliban）政府則否認相關指控，並稱武裝叛亂是巴方內政問題。
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