巴基斯坦準軍事部隊遇襲3死 與阿富汗緊張局勢恐升溫

中國大陸「觀察者網」及日本產經新聞廿六日報導，自民黨籍前日本首相岸田文雄同日在東京的日本外國特派員協會記者會答覆如何看待當前日中關係的提問時說，如今日本願推動日中對話的人愈來愈少；在如此嚴峻的環境下，日中對話難以展開，「我感到十分遺憾」。

2026-06-28 00:00