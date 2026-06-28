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阿富汗興都庫什規模6.0地震 巴基斯坦20多人傷
歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，阿富汗興都庫什（Hindu Kush）地區今天發生規模6.0地震，從首都喀布爾到鄰國巴基斯坦都能感受搖晃。
路透社報導，阿富汗國家災難管理局在聲明中表示，目前尚未接獲人員傷亡或災損通報，不過相關單位仍持續清查災情。
歐洲地中海地震中心表示，這起規模6.0地震震源深度100公里；在此之前，巴基斯坦今天稍早也發生規模5.4地震。
巴基斯坦穆薩海爾（Musakhail）地方官員告訴記者說，共有20多人受傷，多棟民宅受損。
巴基斯坦俾路支省（Balochistan）災害管理當局表示，約有125棟房屋受損，當局已派遣救難團隊前進災區，並運送帳篷、糧食、太陽能板、毛毯等救援物資。
巴基斯坦西北部省份開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）史瓦特區（Swat）居民阿瑪德（Daniyal Ahmad）說，地震發生時，民眾嚇得逃出屋外。
他說：「史瓦特區震動非常強烈，而且持續了相當長一段時間。居民紛紛跑出家門，許多婦女和孩童都因擔驚受怕而哭泣。」
巴基斯坦總理辦公室發布聲明說，總理夏立夫（Shehbaz Sharif）對地震造成的災損表達慰問，並下令相關單位立即展開應變，全力協助受災民眾。
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