快訊

國家警報響！北北基大雷雨轟到17時13分 雙北山區暴雨

英國百歲人瑞長壽秘訣超反差！日常3習慣曝光 家人也傻眼

整理包／115分科測驗注意！帶學生證「不能考」 考場規定、8科衝刺總整理

聽新聞
0:00 / 0:00

環太軍演模擬戰場直擊 陸戰隊穿戴科技模擬攻堅

中央社／ 夏威夷檀香山27日專電

環太平洋軍演進入第4天，美軍陸戰隊與多國部隊密集操練，不僅上靶場實彈射擊步槍，也模擬第一線戰場情境，利用穿戴式感應裝置，在擬真的城鎮民宅建築中攻堅、突襲。

遠處傳出狗叫、雞啼，近聽有民宅婦女的講話聲，外觀看起來就像世界上任何一個尋常的城鎮角落，有醫院診所、學校教室與販賣蔬果的攤位，但仔細一看，這裡是夏威夷的貝勞斯陸戰隊訓練區（Marine Corps Training Area Bellows, MCTAB），那些有如日常民宅的聲音都是從擴音喇叭放出來。

中央社記者今天在美軍陸戰隊的引導下，第一手隨著菲律賓、斯里蘭卡等參演國的陸戰隊員，踏進模擬戰場，隨著步槍射擊空包彈發出的陣陣槍響，無論是第一線參演的陸戰隊員或是在旁紀錄的媒體記者，感受有如親臨戰場的震撼。

美軍在基地打造占地廣闊的模擬戰場，為了讓陸戰隊員身歷其境，用擴音喇叭播放雞啼、鳥叫和家禽家畜的聲音，學校和醫院場景內有孩童人偶，有的人偶肢體殘缺、少了頭部，這些都讓陸戰隊員在訓練階段，提前模擬戰場情境。

這場城鎮戰演練，不僅是場景像戰爭現場，士兵手上拿著實戰步槍、使用裝填彈藥但沒有彈頭的空包彈，參演士兵更採用部隊對抗的方式，在沒有劇本安排的情況下，讓5人一組的攻堅小組進入實戰環境，考驗士兵臨場反應與互相掩護的能力。

城鎮戰演練不只是跑位，更使用科學化練兵，在不發射實彈的情況下，透過科技裝置，驗收成效。

中央社記者觀察，菲律賓、斯里蘭卡、秘魯陸戰隊員，頭上與身上都戴著穿戴式的感應裝置，與步槍上的裝置相互連動，美軍教官在演練之後，立即能夠看到這場攻堅的擊殺情形，提供這些參演國陸戰隊員指導。

這套系統稱為「陸戰隊戰術儀測系統」（Marine Corps Tactical Instrumentation System，MCTIS），是一套用於部隊對抗演練的數位訓練系統，即時記錄射擊、命中、移動位置及戰場動態，能夠分析戰術運用，提升訓練成效。

陸戰隊第7陸戰團第2營營長艾沙塞（Colin Elsasser）表示，即便現代戰爭型態持續演變，無人機、電磁頻譜等新興能力愈來愈重要，但是對陸戰隊而言，每一位陸戰隊員都是步槍兵，無論是射擊訓練或城鎮戰攻堅，都是陸戰隊強調的「把基本功做到極致」的一環。

空襲、飛彈或無人機可以削弱敵軍戰力，但真正要奪取一棟建築、一處據點，最後仍須由步兵進入目標區，近距離搜索、清除威脅並控制陣地。艾沙塞指出，對步兵而言，戰場上最激烈的位置，往往就是接近目標前的「最後100碼」（約92公尺）。

陸戰隊 軍演 美軍陸戰隊

延伸閱讀

東風17發射曝光 亞太軍演前秀肌肉？解放軍：不必過度解讀

搭載殲15T、全新有源相控陣雷達 遼寧艦戰鬥力大躍升

杜紫宸／AI如核武 世界走進數位冷戰

AI進入工地 根基營造「創新DNA」扭轉缺工困局

相關新聞

南海爭議再起波瀾 菲律賓防長怒批中國虛偽

菲律賓與中國再因南海仲裁案爆發齟齬。菲律賓國防部長鐵歐多洛今天發表聲明，強烈抨擊中國在南海爭議上表現「虛偽及表裡不一」，...

涉隱匿財產與豪奢生活　阿根廷總統幕僚長辭職

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的幕僚長今天宣布辭職。就在兩周前，他才承認向稅務機關隱瞞50萬美元的存款

武契奇數周內辭職下台 塞爾維亞總統國會提前改選

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天宣布將在數周內辭職，並將提前舉行總統及國會選舉。在此之前，該國...

波爾多人竟不喝波爾多酒 葡萄酒之都跌落神壇的真相

波爾多貴為葡萄酒之都，市區酒單卻不見在地酒？昔日奢華象徵如今竟淪為年輕人眼中的「沉悶代名詞」。是傲慢行銷還是過時口味，親手終結了霸權？在這場綠色轉型中，新一代農夫能否用自然酒挽回人心？

日本岩手縣3天連2震！清晨「規模6.1地震」氣象廳：一周內恐再強震

NHK報導，日本岩手縣外海28日清晨發生規模6.1地震，青森縣與岩手縣觀測到最大震度5弱，所幸沒有海嘯疑慮。由於同一海域25日才發生規模7.2強震，日本氣象廳提醒，未來約1周仍須注意可能出現最大震度6強左右的強烈地震。

前日相岸田：愈來愈少人願推日中對話

中國大陸「觀察者網」及日本產經新聞廿六日報導，自民黨籍前日本首相岸田文雄同日在東京的日本外國特派員協會記者會答覆如何看待當前日中關係的提問時說，如今日本願推動日中對話的人愈來愈少；在如此嚴峻的環境下，日中對話難以展開，「我感到十分遺憾」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。