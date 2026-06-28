環太軍演模擬戰場直擊 陸戰隊穿戴科技模擬攻堅

環太平洋軍演進入第4天，美軍陸戰隊與多國部隊密集操練，不僅上靶場實彈射擊步槍，也模擬第一線戰場情境，利用穿戴式感應裝置，在擬真的城鎮民宅建築中攻堅、突襲。

遠處傳出狗叫、雞啼，近聽有民宅婦女的講話聲，外觀看起來就像世界上任何一個尋常的城鎮角落，有醫院診所、學校教室與販賣蔬果的攤位，但仔細一看，這裡是夏威夷的貝勞斯陸戰隊訓練區（Marine Corps Training Area Bellows, MCTAB），那些有如日常民宅的聲音都是從擴音喇叭放出來。

中央社記者今天在美軍陸戰隊的引導下，第一手隨著菲律賓、斯里蘭卡等參演國的陸戰隊員，踏進模擬戰場，隨著步槍射擊空包彈發出的陣陣槍響，無論是第一線參演的陸戰隊員或是在旁紀錄的媒體記者，感受有如親臨戰場的震撼。

美軍在基地打造占地廣闊的模擬戰場，為了讓陸戰隊員身歷其境，用擴音喇叭播放雞啼、鳥叫和家禽家畜的聲音，學校和醫院場景內有孩童人偶，有的人偶肢體殘缺、少了頭部，這些都讓陸戰隊員在訓練階段，提前模擬戰場情境。

這場城鎮戰演練，不僅是場景像戰爭現場，士兵手上拿著實戰步槍、使用裝填彈藥但沒有彈頭的空包彈，參演士兵更採用部隊對抗的方式，在沒有劇本安排的情況下，讓5人一組的攻堅小組進入實戰環境，考驗士兵臨場反應與互相掩護的能力。

城鎮戰演練不只是跑位，更使用科學化練兵，在不發射實彈的情況下，透過科技裝置，驗收成效。

中央社記者觀察，菲律賓、斯里蘭卡、秘魯陸戰隊員，頭上與身上都戴著穿戴式的感應裝置，與步槍上的裝置相互連動，美軍教官在演練之後，立即能夠看到這場攻堅的擊殺情形，提供這些參演國陸戰隊員指導。

這套系統稱為「陸戰隊戰術儀測系統」（Marine Corps Tactical Instrumentation System，MCTIS），是一套用於部隊對抗演練的數位訓練系統，即時記錄射擊、命中、移動位置及戰場動態，能夠分析戰術運用，提升訓練成效。

陸戰隊第7陸戰團第2營營長艾沙塞（Colin Elsasser）表示，即便現代戰爭型態持續演變，無人機、電磁頻譜等新興能力愈來愈重要，但是對陸戰隊而言，每一位陸戰隊員都是步槍兵，無論是射擊訓練或城鎮戰攻堅，都是陸戰隊強調的「把基本功做到極致」的一環。

空襲、飛彈或無人機可以削弱敵軍戰力，但真正要奪取一棟建築、一處據點，最後仍須由步兵進入目標區，近距離搜索、清除威脅並控制陣地。艾沙塞指出，對步兵而言，戰場上最激烈的位置，往往就是接近目標前的「最後100碼」（約92公尺）。