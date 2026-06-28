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新喀里多尼亞打破政治僵局 睽違7年舉行地方選舉

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導

法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）的選民明天將前往投票所，參加該群島2019年以來首次省級選舉。先前由於各方對該領地的政治未來談判陷入僵局，使這場選舉曾3度延期。

以下是法新社整理關於本次選舉的關鍵看點：

● 新喀里多尼亞這場選舉在投什麼？

新喀里多尼亞約有19.2萬名選民明天將選出76名省議員，其中南部省（South Province）40席、北部省（North Province）22席、羅雅提群島（Loyalty Islands）14席。

其中54名當選者將成為這個太平洋群島議會的議員。該議會為當地主要治理機構，也是唯一有權制定地方法律的機關。隨後，議會成員將選出最多11名成員，組成被稱為「合議制政府」的行政機構。

● 為什麼這次選舉重要？

原訂於2024年舉行的這場選舉，將決定新喀里多尼亞在與法國就其未來地位展開新一輪談判前的政治權力平衡。

2018年、2020年及2021年曾舉行3次獨立公投，結果多數選民支持維持與法國的關係，但親獨立陣營抵制在疫情期間舉行的第3次投票。

不過，獨立運動依然擁有強大支持，特別是在屬於美拉尼西亞裔的原住民卡納克（Kanak）之中。

然而，建立新協議的努力在去年陷入停滯，因主要親獨立團體拒絕一項與法國政府達成的協議，該協議原本旨在為這個海外領地帶來穩定。

所謂的「布日瓦勒協定」（Bougival Accord）內容本將創立一個喀里多尼亞國家，並在法國憲法中確立喀里多尼亞國籍，但同時也會取消未來任何獨立公投的可能性。

● 誰有投票資格？

雙方於1998年簽署一項具里程碑意義的協定，賦予這個群島更大自治權，但同時凍結了選民名冊。

自2007年起，只有在1998年以前就登記為選民的人、能證明當時已在當地居住滿10年者，以及他們的後代，才具備投票資格。

法國政府先前計劃將投票權擴大至數千名非原住民的長期居民，曾引發致命暴動，當時原定於週日舉行的選舉也因此延後。

今年5月底通過的一項法律，將約1萬575名先前被排除的「本地出生」居民納入選民名冊，其中包括4000多名擁有所謂「傳統民事身分」的人，即卡納克族。

這項變革使符合資格選民人數從2019年的16.9萬人，增加到約19.2萬人。

法國 政治

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