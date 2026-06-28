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南海爭議再起波瀾 菲律賓防長怒批中國虛偽

中央社／ 馬尼拉28日專電
菲律賓國防部長鐵歐多洛。 路透
菲律賓國防部長鐵歐多洛。 路透

菲律賓與中國再因南海仲裁案爆發齟齬。菲律賓國防部長鐵歐多洛今天發表聲明，強烈抨擊中國在南海爭議上表現「虛偽及表裡不一」，且以「欺騙性的憤怒」掩飾背後真正意圖。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在聲明中指出，中國駐菲律賓大使館近日就南海仲裁案裁決發表的回應，「清楚顯示中國共產黨在與菲律賓交涉時的真正意圖」。

他寫道：「這明顯展現他們的虛偽與表裡不一，而這種作風在中國大使館官員身上表露無遺。我們譴責他們以傲慢態度展現的欺騙式憤怒。」

10年前，國際仲裁庭駁回北京對南海大部分海域的主權聲索。

中國駐菲律賓大使館近日質疑仲裁庭扭曲並濫用「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）爭端處理機制，指控仲裁庭無視中國提出的歷史證據與立場，錯誤詮釋UNCLOS與歷史性權利之間的關係。

對此，鐵歐多洛表示，中方說法「無法令人信服，因此只能透過叫囂來掩飾」。他並強調：「我們不會屈服。」

鐵歐多洛在南海爭議上與中國對立已久，中國外交部11日指控鐵歐多洛多次發表涉中「謬論」，損害中方正當利益並破壞中菲關係，宣布對他及家人實施制裁，包括禁止進入中國、香港和澳門，以及禁止中國境內組織、個人與他們進行任何交易、合作等活動。

對此，鐵歐多洛先前回應，中國有權禁止他及家人入境，但這正顯示北京如何對待「揭露中方欺騙行徑與說出真相的人。

他重申將繼續履行職務，捍衛菲律賓的國家利益。

南海 菲律賓 大使館

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