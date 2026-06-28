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俄彈道飛彈猛轟基輔 爆炸巨響頻傳、閃光劃破夜空

中央社／ 基輔27日綜合外電報導

烏克蘭軍方今天凌晨表示，俄羅斯對首都基輔發動彈道飛彈攻擊，防空系統緊急應戰。俄烏戰火未見緩和，雙方近日持續相空互襲，造成多人死傷。

法新社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram發文表示：「防空系統正在首都全力運作，請（民眾）留在避難所內！」

人在基輔的法新社記者多次聽見爆炸巨響，並看見數道閃光劃破夜空。

俄軍昨天對烏克蘭中東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）及北部蘇米（Sumy）地區發動攻擊，造成2人死亡。

烏克蘭近期也對俄羅斯西南部伏爾加格勒（Volgograd）、貝爾哥羅德（Belgorod），以及由莫斯科控制的烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）城市戈爾洛夫卡（Horlivka）發動攻擊。

當地官員表示，烏軍的報復行動共造成3人死亡。

自俄羅斯2022年2月發動全面入侵以來，烏克蘭幾乎每天面臨俄軍空襲。這場戰爭已成為第二次世界大戰以來歐洲最血腥衝突。

烏克蘭近來也逐步加強對俄羅斯本土和占領區的攻擊力道，並強調這些是對俄軍發動攻擊的報復行動。

基輔 俄羅斯 烏克蘭

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