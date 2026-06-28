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中俄轟炸機聯合飛行 日本戰鬥機緊急升空

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）27日表示，中國與俄羅斯的轟炸機在日本周邊共同飛行，日本自衛隊的戰鬥機已經緊急升空因應。中俄軍機並未進入日本領空。

朝日電視台報導，防衛省指出，2架中國轟炸機與2架俄羅斯轟炸機以及2架俄國巡邏機匯合之後，從日本海共同飛行到東海

到了下午，上述2架俄羅斯轟炸機與其他架中國軍機匯合後，共同飛行到日本四國地區外海的太平洋後再折返。

防衛省表示，日本航空自衛隊的戰機因此緊急升空因應，這些軍機並未侵犯日本領空。

這是去年12月以來，日本政府再度確認中俄軍機共同飛行。日本政府已經透過外務省（相當於外交部）向北京當局與莫斯科當局表達深刻擔憂之意。

南韓軍方昨天表示，超過10架中國與俄羅斯軍機進入南韓防空識別區（KADIZ），南韓軍方隨即派遣戰機升空警戒，以因應突發狀況。

聯合參謀本部透過聲明表示，「早在中俄軍機進入防空識別區前，南韓軍方就已偵測到它們，並部署空軍戰機升空，以因應各種突發狀況」，但未進一步說明軍機數量、機型或飛行路線等細節。聲明也指出，中國及俄羅斯軍機並未侵犯南韓領空。

日本 俄羅斯 東海

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