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日媒：日本擬導入無人潛艦 劃定防空識別區

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日媒引述消息人士披露，日本政府已開始評估研發並導入反艦攻擊等能力的無人潛艦，以強化太平洋一側的國防；另外，日本將評估在小笠原群島上空劃定防空識別區，以強化警戒。

共同社27日引述消息人士披露這則消息，並指出中國加強在廣大的太平洋出入，而日本的國防機制被指在太平洋出現「空白」。日本政府計劃在今年修訂的安全保障相關3文件之中，明確記載「加強太平洋的因應能力」。

共同社分析，日本消除國防體制的「空白」，是有意嚇阻中國，不過這可能導致日本與中國的緊張關係進一步升溫。

日本政府計劃在太平洋上的北大東島與小笠原群島配備警戒管制雷達。北大東島的行政區域劃分為沖繩縣北大東村。

此外，日本政府也在評估於硫磺島加固跑道等建設，以供戰機穩定運作。硫磺島行政區域劃分屬於東京都小笠原村。

報導指出，日方評估導入的無人潛水艇能搭載魚雷與水雷等，且目標是能長距離且長時間移動，目前在評估的方案也包含採用人工智慧（AI）自律型的裝備。計劃再加上有人的護衛艦與潛水艇，並結合配有飛彈發射裝置的無人水上艇等，確保在太平洋一側的優勢。

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